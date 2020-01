Cris Cyborg fait ses débuts avec une attention renouvelée

(Note de l’éditeur: cette histoire a été initialement publiée dans l’édition imprimée de vendredi de USA TODAY.)

LOS ANGELES – La femme considérée par beaucoup comme la plus grande combattante du MMA féminin tentera de marquer l’histoire samedi soir en remportant un championnat lors de sa quatrième promotion majeure.

Cris Cyborg, de Huntington Beach, en Californie, en passant par le Brésil, défiera Julia Budd pour le titre de poids plume des femmes Bellator dans l’événement principal Bellator 238 au Forum à Inglewood, à proximité.

Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), qui reçoit le tir au titre lors de son premier combat avec son nouveau promoteur, avait auparavant détenu le championnat de 145 livres à Strikeforce, Invicta FC et à l’UFC.

Elle dit que la clé pour gagner plusieurs championnats est, eh bien, de ne pas agir comme si vous aviez remporté plusieurs championnats.

“Je ne pense pas que je sais tout”, a déclaré Cyborg. «Je pense que chaque fois que j’entre dans le gymnase, j’ai quelque chose à apprendre. Je dois être humble pour apprendre. Même si vous êtes champion depuis longtemps, je m’entraînais comme si je n’étais pas un champion. Je m’entraînais comme si j’étais challenger. »

Alors que d’autres, comme Ronda Rousey et Gina Carano, sont devenues de plus grandes stars pour des périodes plus courtes, personne n’a concouru à un niveau aussi élevé et aussi long que Cyborg. Utilisant un style de frappe féroce et grouillante, Cyborg est restée invaincue pendant plus de 20 combats sur une période de 13 ans, obtenant 17 arrêts en route vers ses trois titres mondiaux.

Sa chaîne légendaire a pris fin avec une perte choquante d’un côté face à l’actuelle championne des poids plumes et des coqs de l’UFC, Amanda Nunes, qui, selon beaucoup, a dépassé Cyborg en tant que MMA GOAT féminine de tous les temps, avec un KO de 51 secondes à l’UFC 232.

Cyborg a rebondi avec une victoire impressionnante sur Felicia Spencer lors du dernier combat de son contrat avec l’UFC l’été dernier. Sa relation avec l’UFC était depuis longtemps acrimonieuse, et les deux parties ont décidé d’aller de l’avant, alors que Cyborg signait avec Bellator peu de temps après.

Alors que Cyborg est un favori important avant le Bellator 238, Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) ne doit pas être pris à la légère. L’athlète de 36 ans de la Colombie-Britannique a perdu contre Rousey au début de sa carrière en 2011, mais Budd n’a plus perdu depuis. Elle a remporté 11 combats consécutifs et a obtenu des arrêts dans trois de ses quatre derniers matchs. Il s’agira du quatrième titre de défense de Budd depuis qu’il est devenu le premier champion en mars 2017.

“Je pense que c’est une grande combattante”, a déclaré Cyborg. «Elle est la championne à 145 livres, et elle est championne depuis longtemps. Elle est invaincue depuis huit ans. Elle va être un grand défi pour moi. … J’aime toujours me mettre au défi si j’en ai l’occasion. Je pense que c’est une grande chose de signer avec Bellator. »

