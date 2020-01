Cris Cyborg heureux à Bellator, se sentait comme «esclave» avec l’UFC

Cris Cyborg a remporté son quatrième titre majeur de MMA samedi soir, emportant le titre Bellator féminin poids plume de Julia Budd avec un impressionnant coup de corps de quatrième ronde TKO (regardez l’arrivée ici). Et bien qu’un titre de Bellator ne soit pas aussi prestigieux que l’or de l’UFC, Cyborg a clairement indiqué qu’elle était très heureuse dans sa nouvelle maison et que la perte de la ceinture de l’UFC était une grande partie en lui permettant de partir. Donc, elle se sent à moitié pleine de verre à propos de tout cela, et de gagner son nouveau titre dans le même domaine qu’elle a perdu l’ancien.

“Quand j’ai perdu ce titre, je suis sorti de la cage, je ne me sentais pas triste”, a déclaré Cyborg lors d’une mêlée médiatique après l’événement Bellator 238 (via MMA Fighting). “Je parle vrai. J’ai l’impression que quelque chose est sorti de mon dos. Je marche là-bas, j’ai fait une interview, je sais que tous les murs ont les écrits, je me suis souvenu de chaque partie [of UFC 232]. J’ai fait l’entretien et je n’étais pas triste. »

«J’ai l’impression que tout arrive pour une raison. Si je n’ai pas perdu cette ceinture ce jour-là, je n’étais pas ici maintenant champion de Bellator. Ici je suis content. Là, je n’étais pas content. Je travaillais, je me sens esclave et je n’étais pas content. Ici, je suis heureux, quelque chose que je choisis d’être. “

“Quand je suis venu ici et entendu que j’allais me battre au Forum, j’ai dit que Dieu est incroyable”, a poursuivi Cyborg. «J’ai perdu ma ceinture ici, je reviens ici et je me bats, j’ai un titre. J’ai travaillé très dur pour ce combat. Je travaille toujours dur et je suis heureux d’avoir l’opportunité et de faire l’histoire. Ce sera le seul combattant à obtenir quatre titres. Cela signifie simplement que nous ne quittons jamais. Peu importe la difficulté de votre carrière, j’ai eu beaucoup de problèmes, de bons moments dans ma carrière, mais je ne quitte pas. Cela me rend fort. ”

«C’est ce que j’aime montrer à mes fans. N’arrête pas. Rendez-le fort et c’est dur. C’est difficile à chaque fois. “

Cette victoire remet Cyborg au sommet des divisions féminines où elle a régné pendant des années avant qu’Amanda Nunes ne réussisse à la remplacer en décembre 2018. Aucun match revanche n’a jamais été réglé – juste un autre signe que l’UFC et Cyborg sont incapables de bien travailler ensemble – mais ce n’est plus le problème de Cyborg. Elle est maintenant prête à écrire une nouvelle histoire avec Bellator.

“Je suis vraiment heureux de travailler avec Bellator”, a conclu Cyborg. «C’est ma nouvelle maison. Une nouvelle ère. Je n’ai aucun problème autour. Le patron veut travailler avec les combattants. Je n’ai aucun problème. Je suis très reconnaissant d’être ici pour travailler pour Bellator. »