Cris Cyborg heureux pour un nouveau départ après une course disgracieuse à l’UFC

HOLLYWOOD, Californie – Pour ceux qui se soucient de l’histoire des arts martiaux mixtes, l’événement principal de Cris Cyborg contre Julia Budd samedi au Bellator 238 est un combat à regarder. Si Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA) peut arracher le titre Bellator poids plume à Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA), cela lui donnera un titre mondial dans une quatrième promotion, pour aller avec les ceintures gagnées à Strikeforce, Invicta FC et l’UFC.

Mais alors que Cyborg admet qu’un autre championnat de sa collection serait bien, pour elle, samedi soir, c’est surtout un nouveau départ.

Cyborg fera ses débuts avec Bellator après un passage réussi mais acrimonieux à l’UFC. Cela, pour Cyborg, signifie autant que n’importe quel prix qu’elle peut atteindre dans sa nouvelle promotion.

«Je me sens jeune. Je me sens motivé », a déclaré Cyborg à MMA Junkie lors de la journée des médias de jeudi. «Je me sens heureux, pour un nouveau chapitre de ma carrière. Excité d’avoir ce combat. “

La séquence de 13 ans sans perte de Cyborg a pris fin en décembre 2018, lorsqu’elle a perdu le titre UFC face à Amanda Nunes. Avec le recul, cependant, Cyborg considère la perte comme une bénédiction. Après tout, si elle détenait toujours le titre, elle aurait été liée à l’entreprise par le biais d’une clause de champion. Au lieu de cela, elle est libérée de sa relation commerciale tendue avec le président de l’UFC Dana White.

«Je sens dans mon cœur que cette perte est le don de Dieu», a déclaré Cyborg. «Parce que si cela ne s’était pas produit, je ne serais pas ici maintenant. Et maintenant, je suis tellement heureux pour ce nouveau chapitre, une nouvelle ère pour moi. Je suis tellement content à Bellator. Sinon, je devrais rester malheureux et lutter chaque jour. Et maintenant je suis content ici, tu sais? Maintenant, je me concentre sur l’entraînement, le combat. »

Désormais libérée du stress de son ancien promoteur, Cyborg cherche à enrichir son héritage avec un autre titre. Elle a déjà trouvé son propre bonheur, mais a déclaré que le fait de prendre le titre de Budd répandrait de la joie à ceux qui l’entourent.

“Je pense que la ceinture signifie beaucoup pour moi, pour moi, soyez simplement reconnaissant d’avoir une ceinture autour de moi”, a déclaré Cyborg. «Pour moi, utiliser cette plateforme pour partager ma foi et toucher le cœur des gens et faire ce que j’aime faire. Tu sais? Cette ceinture est importante pour toucher le cœur des gens, je vais leur tenir la main pendant longtemps. “

Le Bellator 238 a lieu au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

