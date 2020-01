Cris Cyborg: le combat du Bellator 238 contre Julia Budd sera “ l’un des plus grands combats de l’histoire de la WMMA ”

Image via @ufc sur Instagram

Cris Cyborg pense que son prochain combat contre Julia Budd sera l’un des meilleurs de tous les temps.

Dans l’événement principal du Bellator 238, Cyborg fait ses débuts promotionnels et se lance un défi pour le titre poids plume. Ce sera sans aucun doute un combat difficile pour Cyborg. Pourtant, elle est impatiente de relever le défi et d’avoir l’occasion de titrer la carte.

«Je suis ravie de faire la une du Bellator 238 contre Julia Budd. Elle est invaincue depuis huit ans et championne de la division poids plume féminine la plus établie et la plus profonde du sport », a déclaré Cyborg à BJPENN.com. “Je suis ravi d’avoir l’opportunité de devenir le premier champion du Grand Chelem en MMA en remportant les quatre principaux championnats du monde dans ma catégorie de poids.”

Pour Cris Cyborg, quand elle a signé avec Bellator, elle ne savait pas si ses débuts seraient un coup de titre instantané. Mais, maintenant que c’est le cas, elle est heureuse car elle est toujours à la recherche des plus grands combats possibles.

«Je ne choisis jamais mes adversaires. Je veux faire les plus grands combats possibles pour mes fans. Il y a eu de grands combats que mon ancien promoteur n’a pas pu faire se produire, et je trouve ça motivant que [Scott] Coker me prépare déjà avec un combat de premier plan mettant en vedette un événement dans ma ville natale adoptée aux États-Unis. »

Une partie de la raison pour laquelle Cyborg a également décidé de signer avec Bellator était à cause de leur division poids plume. Elle sait que la promotion appartenant à Viacom a un meilleur talent de 145 livres et est impatiente de combattre les vrais poids plumes.

Elle croit également que la promotion pourrait faire un grand prix au poids plume et est intéressée par cette idée.

«L’UFC s’est écoulée plus d’un an sans que la ceinture des femmes poids plume ne soit défendue. Je pense que Felicia Spencer serait leur candidate numéro un, puis il y aura Megan Anderson », a déclaré Cyborg à propos des différences entre la division Bellator et la division poids plume de l’UFC. “Trois combattants ne font pas vraiment une division poids plume. Bellator pourrait faire un Grand Prix à 145 livres et avoir la moitié des crochets avec des combattants classés dans le top 10 mondial en poids plume avec seulement les filles qu’elles ont déjà sous contrat. “

Bien qu’elle pense à l’avenir, Cris Cyborg sait qu’elle a un travail à faire samedi et se concentre sur cela. Elle comprend les défis que Budd lui présente, mais elle est convaincue qu’elle lèvera la main.

Elle espère remporter la ceinture dans l’un des plus grands combats féminins de tous les temps.

“Je pense que ce sera un bon combat et les fans finiront par s’en souvenir comme l’un des plus grands combats de l’histoire de la WMMA”, a-t-elle expliqué. «Je me suis entraînée dur et Julia Budd est une championne invaincue de longue date qui vient prouver quelque chose au monde. Ce sera un combat incontournable. »

Cris Cyborg est plus que prêt à devenir le nouveau champion Bellator. Après cela, l’objectif pour 2020 et au-delà est simple.

«Amusez-vous et continuez à rester en bonne santé pendant que je continue à faire ce que j’aime. Je veux me battre régulièrement au cours des deux prochaines années et donner à mes fans les plus grands combats possibles. Tout en aidant également à établir les 145 livres de Bellator en tant que première division poids plume pour les femmes », conclut-elle.

Que pensez-vous de Cris Cyborg disant que son combat contre Julia Budd sera l’un des plus grands combats WMMA de tous les temps?

