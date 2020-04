Cris Cyborg parle d’une course complexe à l’UFC et d’une éventuelle revanche d’Amanda Nunes

Cris Cyborg a eu une sacrée course à l’UFC.

La pionnière du MMA féminin a réalisé de nombreux succès, mais elle a également connu des hauts et des bas à l’intérieur et à l’extérieur de la cage.

Vendredi marquera sept mois depuis que Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) a signé avec Bellator, et la championne des poids plumes est heureuse d’avoir fait le changement.

«À l’UFC, j’ai passé un bon moment, mais les moments difficiles aussi me font penser:« Peut-être que je vais prendre ma retraite, peut-être que je vais faire une pause », car il y avait beaucoup de stress à l’extérieur de la cage, pas seulement à l’intérieur, », A déclaré Cyborg à MMA Junkie. «Et j’ai dit:« Je veux vraiment être heureux, j’aime mon travail »et depuis ma signature avec Bellator, cela m’a rendu plus motivé, m’a fait rêver à nouveau et je suis heureux de travailler avec eux.

“Il ne s’agit pas de cotes, il ne s’agit pas de jeux, il ne s’agit pas de dommages à ma marque, il ne s’agit pas de mensonges, vous savez. C’est stressant, ce n’est pas bon. Ensuite, j’ai commencé à me battre pour ça (Bellator) et maintenant j’adore et je suis excité ici. Je suis content et je n’ai pas de stress. Je m’entraîne et je fais de mon mieux, c’est tout. “

Cyborg a signé avec l’UFC en mars 2015. Au moment où elle a rejoint la promotion basée à Las Vegas, Cyborg a organisé le championnat poids plume Invicta FC. Elle a ensuite défendu ce titre à deux reprises sous contrat UFC avant de passer à la grande promotion à l’automne 2016.

En repensant au début du chapitre UFC de sa riche histoire, Cyborg s’est souvenue qu’elle aurait pu emprunter la voie Bellator beaucoup plus tôt, car elle avait prévu de quitter l’Invicta FC en raison d’un manque de combats avant que l’offre UFC ne se présente.

“J’allais changer”, a déclaré Cyborg. «L’UFC n’avait pas ma division, donc j’allais probablement aller avec Bellator et ensuite ce qui s’est passé, c’est que l’UFC a contacté mon manager et j’ai signé un accord avec l’UFC.

«Mon contrat était avec l’UFC, mais je me battais à Invicta. J’ai fait sept combats à Invicta, mais j’étais déjà un combattant de l’UFC. »

Cyborg a combattu pour la première fois pour l’UFC en mai 2016 sur la carte principale de l’UFC 198 dans sa ville natale de Curitiba, au Brésil. À une époque où l’UFC n’avait pas de division féminine de poids plume, Cyborg a arrêté Leslie Smith au premier tour d’un combat de 140 livres avec poids plume. La Brésilienne a pensé qu’elle reviendrait défendre son titre de poids plume de l’Invicta FC, mais cela ne s’est pas avéré être le cas.

“Quand j’ai eu mon premier combat avec l’UFC, c’était mon dernier combat contre l’Invicta FC (contrat), mais quand j’ai fait mon premier combat (à l’UFC), je pensais que je retournerais à Invicta pour défendre mon titre”, Cyborg m’a dit. “Ensuite, Dana White a dit que vous ne retourniez pas à Invicta, maintenant vous êtes un combattant de l’UFC. J’ai dit: “D’accord, mais tu n’as pas ma division et tout le monde connaît la novela.” Je me suis ensuite battu avec un poids propre et ce n’était pas bon pour moi. Ensuite, nous nous battons tellement, puis ils ont ouvert notre division. »

Cyborg a combattu deux fois à 140 livres. Elle a dû prendre des mesures drastiques pour faire du poids, et les cinq livres supplémentaires pour faire le combat contre le poids ont pris un péage sur son corps. Selon Cyborg, c’est la principale raison pour laquelle elle ne s’est pas battue pour la première ceinture poids plume des femmes à l’UFC 208

«Je suis tombé malade en une seule réduction de poids et j’allais me battre deux mois plus tard, puis Dana a dit: ‘Ok, tu ne veux pas te battre, cool je vais quand même faire la division avec ton combat pour le titre’, et Je n’ai pas combattu le premier combat de ma division parce que j’étais malade de la perte de poids. Mais c’est bien, maintenant ils ont du poids là-bas, cool, nous avons fait l’histoire. “

Se faire passer pour le crack lors de la première ceinture féminine de 145 livres de l’UFC, une opportunité qui est plutôt allée à Germaine de Randamie et Holly Holm, était l’un des nombreux problèmes de Cyborg travaillant avec l’UFC.

Lorsqu’on lui a demandé si les problèmes en dehors de l’octogone affectaient ses performances à l’intérieur de la cage, Cyborg a répondu que c’était comme tous les autres combattants du hoquet dans la carrière.

“Pour moi, cela ne m’a pas affecté ou quoi que ce soit”, a déclaré Cyborg, qui a finalement battu Tonya Evinger à l’UFC 214 pour réclamer la ceinture vacante. “Je peux le faire. Mais au début, je ne pense pas que cela m’ait affecté, mais cela devient plus difficile lorsque vous avez beaucoup de stress. De même lorsque vous campez et avez du stress à la maison, vous ne pouvez pas vous entraîner correctement. C’est la même chose. Mais c’est le jeu de combat, tu sais. C’est le jeu, mais je l’ai compris et j’ai choisi d’être heureux et moins stressé et d’aimer mon travail. “

Cyborg et l’UFC ont mutuellement convenu de se séparer. L’UFC a libéré Cyborg d’une période d’appariement potentielle après le dernier combat de son contrat, citant qu’ils n’étaient plus dans le «business de Cyborg». La revanche potentielle avec Amanda Nunes, championne actuelle des poids plumes et poids coq de l’UFC, n’était plus en jeu après la sortie de Cyborg. Beaucoup, y compris Cyborg, voulaient la revanche de Nunes, car c’était une chance de venger sa première défaite en 13 ans et une opportunité de récupérer la ceinture.

“Lorsque vous parlez à un combattant, bien sûr, il veut le match revanche”, a déclaré Cyborg. «Ma première défaite, je n’ai jamais eu l’occasion d’un match revanche, c’était mon premier combat de ma carrière en MMA. J’ai demandé un match revanche mais ils ne me l’ont pas donné. Je sais qu’à un moment donné, si c’est dans les plans de Dieu, je vais obtenir le match revanche. Plus tard, bientôt, je ne sais pas, mais je dois juste continuer à me concentrer, à travailler dur, et si le combat se produit, ce sera cool. “

Il est impossible de dire si Nunes et Cyborg se battront à nouveau. Mais une chose est sûre: le Cyborg de 34 ans n’a pas l’intention d’arrêter de se battre de si tôt.

“Après cet accord que j’ai conclu, je suis vraiment heureux de travailler avec Scott et maintenant je suis motivé”, a déclaré Cyborg. Je ne vois pas quand je veux prendre ma retraite. Je me sens vraiment bien et c’est tout. Je me sens bien dans les combats et je veux faire de bons combats pour mes fans, alors voyons. “

