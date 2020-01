Cris Cyborg peut-il mettre fin au règne de Julia Budd?

Le premier événement Bellator de l’année se déroule samedi avec Bellator 238, qui a lieu au Forum à Inglewood, en Californie, avec une carte principale qui diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l’événement principal, la seule championne des poids plumes féminins dans l’histoire de Bellator, Julia Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA), tentera de continuer à régner au sommet de la division lorsqu’elle entreprendra son plus grand test à ce jour dans l’ancienne championne de l’UFC Cris. Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), qui obtient un coup de titre à ses débuts promotionnels.

La carte comprend également une confrontation dans le Grand Prix Bellator poids plume en cours, ainsi que d’autres notables souvent vus. Pour en savoir plus sur les chiffres qui se cachent derrière la carte, consultez ci-dessous 30 faits avant l’événement concernant le Bellator 238.

Événement principal

Les seules pertes en carrière de Budd sont survenues contre Amanda Nunes, championne actuelle des poids coq et poids plume de l’UFC, et de l’ex-tenant du titre Ronda Rousey.

Budd participe à son huitième combat de poids plume Bellator, la deuxième apparition en importance de l’histoire de la division derrière Arlene Blencowe (neuf).

Budd entre dans l’événement sur une séquence de 11 victoires consécutives. Elle n’a pas subi de défaite depuis novembre 2011.

Les trois défenses consécutives du titre de Bellator de Budd sont à égalité avec Patricio Freire pour la deuxième place parmi les champions actuels derrière Ilima-Lei Macfarlane (quatre).

La séquence de sept victoires consécutives de Bellator contre Budd est à égalité pour la troisième plus longue séquence active de la compagnie derrière A.J. McKee (16) et Macfarlane (10).

La séquence de sept victoires consécutives de Bellator dans la compétition poids plume des femmes de Budd est la plus longue séquence active de la division.

La séquence de sept victoires consécutives de Bellator contre Budd est la deuxième séquence active la plus longue parmi les combattantes de la promotion derrière Macfarlane (10).

Les sept victoires de Budd dans la compétition Bellator femmes poids plume sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les trois victoires d’arrêt de Budd en compétition féminine Bellator poids plume sont à égalité avec Blencowe et Amanda Bell pour la plupart dans l’histoire de la division.

Cyborg peut devenir le premier de l’histoire à remporter des titres dans Bellator, UFC, Invicta FC et Strikeforce.

Cyborg peut devenir le deuxième de l’histoire à remporter des titres à Bellator et à l’UFC. Eddie Alvarez a également réussi l’exploit dans la division poids léger des hommes.

Cyborg fait ses débuts au Bellator après un relais de sept combats à l’UFC où elle est allée 6-1 et a détenu le titre féminin poids plume de la promotion.

Les quatre victoires de Cyborg dans la compétition poids plume féminin UFC sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Cyborg a battu ses sept adversaires de l’UFC 460-148 dans des frappes importantes.

Cyborg a remporté 17 de ses 21 victoires en carrière par KO. Elle a terminé 10 de ces victoires au premier tour.

Événement co-principal

Darrion Caldwell (14-3 MMA, 11-2 BMMA) est 5-0 en compétition Bellator poids plume. Il a une fiche de 7-0 dans la catégorie de poids au cours de sa carrière.

La séquence de cinq victoires consécutives de Bellator de Caldwell dans la compétition poids plume est à égalité pour la deuxième plus longue séquence active de la division derrière McKee (16).

Caldwell a remporté cinq victoires de soumission dans la compétition Bellator. Le record de l’entreprise est de sept, qui est actuellement détenu par Goiti Yamauchi.

Adam Borics (14-0 MMA, 5-0 BMMA), séquence de cinq victoires consécutives de Bellator dans la compétition poids plume, est à égalité pour la deuxième plus longue séquence active de la division derrière McKee (16).

La séquence d’arrêts de cinq combats de Borics dans la compétition Bellator est la plus longue parmi les combattants actifs de l’entreprise.

Les cinq victoires d’arrêt des Borics dans la compétition Bellator poids plume sont à égalité au troisième rang de l’histoire de la division derrière McKee (11) et Patricio Freire (10).

Carte principale restante

Juan Archuleta (23-2 MMA, 5-1 BMMA) était un champion en trois divisions sous la bannière King of the Cage, détenant des titres en poids léger, poids plume et poids coq.

Sergio Pettis (18-5 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts au Bellator après un relais de 14 combats à l’UFC où il est allé 9-5.

Pettis a remporté ses neuf victoires à l’UFC par décision.

Pettis est le seul combattant de l’histoire de l’UFC à remporter ses neuf premières victoires avec la promotion par décision.

Raymond Daniels (1-1 MMA, 1-0 BMMA), 39 ans, est le plus âgé des 12 chasseurs principaux prévus.

Daniels a réussi son retour à la compétition MMA après près de 11 ans lorsqu’il a gagné au Bellator Europe 1 en mai.

Ava King (3-4 MMA, 0-0 BMMA) est sur une séquence de trois victoires consécutives après avoir commencé sa carrière 0-4.

Carte préliminaire

Aaron Pico (4-3 MMA, 4-3 BMMA) est 4-2 depuis qu’il est tombé dans la division poids plume en septembre 2017.

Pico a subi ses trois pertes de carrière par arrêt.

