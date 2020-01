Cris Cyborg peut reformuler son cas GOAT

Aux yeux de beaucoup, le sujet du plus grand de tous les temps dans les arts martiaux mixtes féminins a été réglé le 30 décembre 2018.

Ne vous y trompez pas: Amanda Nunes a remporté comme une victoire dominante qu’on ne pourrait jamais espérer remporter en éliminant le combattant qui était auparavant le choix écrasant, Cris Cyborg, en 51 secondes à l’UFC 232, pour ajouter le titre de poids plume UFC à une collection qui comprenait déjà la ceinture de poids coq.

Mais gagner le statut de GOAT est un marathon, pas un sprint. Et samedi soir, Cyborg affrontera la championne Julia Budd pour le titre de poids plume Bellator de ce dernier au Forum à Inglewood, en Californie, dans le principal événement du Bellator 238.

Avec une victoire, Cyborg deviendrait le premier combattant du MMA moderne, quel que soit son sexe, à remporter des championnats dans les promotions des ligues majeures. Un titre de Bellator élargirait un curriculum vitae comprenant des ceintures Strikeforce, Invicta FC et UFC, gagnées sur une période de plus de dix ans.

Si vous regardez l’histoire des promotions historiques les plus importantes de MMA – telles que UFC, PRIDE, Strikeforce, Bellator, Invicta (qui est maintenant principalement une promotion de chargeur UFC, mais qui a été pendant des années le premier spot pour le MMA féminin), et le WEC ( qui a accueilli les titres de facto mondiaux en 135 et 145 à l’apogée de la promotion) – vous rencontrerez plusieurs combattants qui ont détenu des titres en deux. Le gourou des statistiques MMA Junkie Mike Bohn et moi ne pourrions pas trouver un combattant qui en a détenu trois, même si vous devenez plus généreux avec la définition de “ligue majeure” et incluez les goûts de DREAM et WSOF.

Maintenir ce niveau de domination dans la même catégorie de poids tout en naviguant sur l’instabilité de participer à quatre promotions distinctes sur une aussi longue période de temps sans précédent.

Lorsque Cyborg a battu Gina Carano pour la ceinture Strikeforce dans le premier événement majeur de MMA marquant par un combat féminin en 2009, les principaux champions du sport comprenaient Brock Lesnar, B.J. Penn et Mike Brown.

Cyborg est toujours en marche.

Et oui, reconnaissons l’éléphant dans la pièce: Cyborg est apparu pour les stéroïdes en 2011. Certains d’entre vous se sont précipités dans la section des commentaires pour écrire à ce sujet avant même de lire jusqu’ici. Pour certains, les suspensions PED sont une disqualification permanente de la considération GOAT, que ce soit Cyborg, Jon Jones ou Anderson Silva, et vous devez respecter l’opinion des personnes qui sont cohérentes dans leur application de cette norme.

Mais voici une autre chose: Cyborg a combattu 12 fois depuis son retour d’une suspension d’un an et a passé tous les tests de dépistage de drogue qu’elle a subis depuis (elle a été exonérée de sa seule tache de l’Agence américaine antidopage il y a plusieurs années, ce qui n’est pas le la dernière fois que nous avons entendu l’USADA dire «oups, mon mauvais»).

Et elle travaillait pour un promoteur qui semblait parfois travailler activement contre elle à l’UFC. Ronda Rousey, après avoir essayé de troller Cyborg dans un combat au début de ses jours Strikeforce, ne voulait manifestement rien à voir avec Cyborg une fois qu’elle avait éclaté. Et le président de l’UFC, Dana White, a interféré avec son enfant doré, se moquant de Cyborg avec des insultes dans la cour de l’école et insistant pendant des années sur une femme de la taille de Cyborg réduite à 135 livres. Imaginez White essayant de réduire Jones au poids welter pour obtenir un combat qu’il voulait.

Quoi qu’il en soit, Cyborg a persisté dans des conditions qui constitueraient des violations des ressources humaines dans un lieu de travail normal et a continué de prospérer. Donc, bien sûr, elle a fait de mauvais choix il y a des années, et certains continueront de la frapper comme une piñata pour cela. Elle a aussi fait sa pénitence et puis certains depuis.

Nous ne prétendons en aucune façon que Nunes n’est pas la meilleure combattante du moment, ou qu’elle n’a pas été sur une course phénoménale contre un niveau ridicule de compétition.

Nous savons également que Germaine de Randamie a récemment combattu Nunes, le même «GDR» qui est devenu le seul champion du monde majeur de l’histoire du MMA qui a spécifiquement abandonné un championnat pour éviter de rencontrer le meilleur concurrent, et ce meilleur concurrent était Cyborg.

Et la division poids plume des femmes de Bellator est tout simplement plus profonde que celle de l’UFC. Cyborg a battu la meilleure candidate de l’UFC, Felicia Spencer, en sortant, et Nunes n’a pas encore défendu cette ceinture 145, 13 mois après l’avoir gagnée.

Imaginez si la politique du MMA avait fait en sorte que Cain Velasquez et Junior Dos Santos ne s’emmêlent plus après que “JDS” ait éliminé Velasquez en 64 secondes pour remporter le titre des poids lourds de l’UFC en 2011, et comment les perceptions des deux combattants auraient changé . La différence entre maintenant et alors, c’est que l’UFC de cette époque était déterminé à coincer tous les meilleurs talents du monde. Aujourd’hui, la société mère de plusieurs milliards de dollars de la société laissera les talents au niveau de Cyborg et Demetrious Johnson.

Nunes, qui a perdu quatre fois en carrière, a sans aucun doute été sur une course infernale, y compris être le seul combattant en 13 ans à vaincre Cyborg.

Elle a remporté le titre des poids coq UFC en 2016. Voyons où elle est en 2027. Voyons si elle fait ce que Cyborg se propose de réaliser samedi. Si Cyborg peut remporter un autre titre, dans une division plus profonde que celle que préside Nunes, cela rappellera que la conversation GOAT est loin d’être réglée.

