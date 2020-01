Cris Cyborg propose de former Claressa Shields et met en garde contre le combat immédiat d’Amanda Nunes

Si Claressa Shields appelle à un coaching MMA, Cris Cyborg répondra.

L’ancienne championne de l’UFC et de Strikeforce et challenger actuel du titre Bellator a dit qu’elle serait heureuse de former la transition de championne de boxe à son sport. Elle met seulement en garde contre d’en prendre trop trop tôt.

“Si c’était mon athlète, je ferais d’abord quelques combats en MMA”, a déclaré Cyborg, qui affronte samedi la championne Julia Budd au Bellator 238, à MMA Fighting.

Shields, 24 ans, a assisté à l’UFC 245 le mois dernier en vue d’organiser une paire de combats – boxe et MMA – avec Amanda Nunes. Le champion des deux divisions ne semblait pas non plus très désireux, promettant de «battre le sh * t» du champion de boxe s’ils combattaient dans la cage.

Peu de temps après l’événement, Cyborg a dit qu’elle avait reçu un appel de Shields; les deux étaient restés en contact après une séance d’entraînement dans le cercle carré il y a plusieurs années. Shields a réitéré son désir d’essayer le MMA.

“Je pense qu’avec tout, elle peut être géniale”, a déclaré Cyborg. «Et les gens vont aussi l’aimer. Si je peux l’aider – si j’en ai l’occasion – c’est sûr. “

Le manager de Shields a déclaré que le champion de boxe voulait devenir une star des deux sports et pense qu’un combat croisé serait énorme pour l’industrie des sports de combat. Il a également reconnu que Shields aurait besoin de temps avant de se lancer dans le sport.

Cyborg est d’accord avec cette évaluation, mais elle a souligné à plusieurs reprises la jeunesse et la capacité athlétique de Shields comme un atout dans le changement potentiel.

«Je pense que nous devons voir à quelle vitesse elle peut attraper (sur) des trucs», a-t-elle déclaré. «Si nous nous entraînons ensemble, comment elle s’entraîne et à quelle vitesse elle l’obtient. Mais les jeunes enfants … l’apprennent très vite. Elle peut utiliser sa boxe, ce qui est incroyable. Elle a juste besoin de quelques détails et apprend son jiu-jitsu et sa lutte. »

Ces disciplines ne sont pas un petit détail dans le plan global, bien sûr. Pendant le peu de temps qu’ils ont passé ensemble dans le gymnase, Cyborg a dit qu’elle avait essayé d’enseigner un bouclier à Shields.

«Elle a bien fonctionné, mais elle a dit:« J’aime boxer », se souvient Cyborg. “J’ai dit:” Moi aussi. “”

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il n’était “pas opposé” à l’idée d’associer Shields et Nunes, bien que le champion de l’UFC ait des affaires urgentes sur le MMA qu’il n’a pas révélées. Cyborg pense qu’il est plus probable qu’un combat MMA se matérialise qu’un match de boxe.

“Si Amanda combat Claressa à l’UFC, Amanda n’aura pas le choix”, a déclaré Cyborg. “Elle doit combattre Claressa.”

Nunes s’est fermement établie comme une grande joueuse de tous les temps – et peut-être la plus grande combattante MMA de tous les temps – avec des victoires sur les champions Miesha Tate, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Holly Holm, Cyborg et, plus récemment, Germaine de Randamie. Si Shields parvient à se battre avec le double champion, Cyborg la soutiendra.

“Une jeune fille aime faire ce qu’elle veut, et si (Shields) veut combattre Amanda et la battre, elle devrait suivre son cœur et faire de son mieux”, a-t-elle déclaré.