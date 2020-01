Cris Cyborg réalise une quadruple couronne

Le premier événement Bellator de l’année s’est déroulé samedi avec Bellator 238, qui s’est déroulé au Forum à Inglewood, en Californie, avec une carte principale diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l’événement principal, Cris Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) a amélioré son héritage avec une autre ceinture de championnat lorsqu’elle a marqué un TKO de quatrième ronde de Julia Budd (13-3 MMA, 7-1 BMMA) pour réclamer la ceinture femme poids plume.

La carte a également présenté un combat en quart de finale dans le Grand Prix Bellator poids plume en cours, ainsi que d’autres résultats notables. Pour en savoir plus sur les chiffres derrière la carte, consultez ci-dessous 30 faits post-événement sur le Bellator 238.

Général

Les favoris des paris sont allés 4-2 sur la carte principale (5-2 au total dans les combats où les cotes étaient disponibles).

Le temps total de combat pour la carte principale en six matchs était de 41:59.

Carte principale

Cyborg est devenu le premier de l’histoire à remporter des titres dans Bellator, UFC, Invicta FC et Strikeforce.

Cyborg est devenu le deuxième de l’histoire à remporter des titres à Bellator et à l’UFC. Eddie Alvarez a également accompli l’exploit.

Cyborg a remporté 18 de ses 22 victoires en carrière par KO.

Budd a vu sa séquence de 11 victoires consécutives interrompue pour sa première défaite depuis novembre 2011.

Budd a subi ses trois pertes de carrière par arrêt.

Budd a subi sa première défaite par élimination directe depuis le 7 janvier 2011 – une durée de 3306 jours (plus de neuf ans) et 14 combats.

Darrion Caldwell (15-3 MMA, 12-2 BMMA) s’est amélioré à 6-0 en compétition Bellator poids plume. Il a une fiche de 8-0 dans la catégorie de poids au cours de sa carrière.

La séquence de six victoires consécutives de Bellator de Caldwell dans la compétition poids plume est la deuxième séquence active la plus longue de la division derrière A.J. McKee (16 ans).

Les six victoires de Caldwell en matière de soumissions dans la compétition Bellator sont à égalité au deuxième rang dans l’histoire de l’entreprise derrière Goiti Yamauchi (sept).

Adam Borics (14-1 MMA, 5-1 BMMA) a vu sa séquence de 14 victoires consécutives arrachée pour la première défaite de sa carrière.

Juan Archuleta (24-2 MMA, 6-1 BMMA) a remporté quatre de ses six victoires Bellator par décision.

Sergio Pettis (19-5 MMA, 1-0 BMMA) a remporté sa première victoire de soumission depuis le 28 septembre 2013 – une durée de 2311 jours (plus de six ans) et 15 combats.

Alfred Khashakyan (11-5 MMA, 0-1 BMMA) a remporté la première victoire de soumission de sa carrière.

Raymond Daniels (2-1 MMA, 2-0 BMMA) s’est amélioré à 2-0 depuis son retour en compétition MMA après une mise à pied de près de 11 ans en mai.

Daniels a remporté ses deux victoires en carrière par KO.

Jason King (8-6 MMA, 0-1 BMMA) a subi cinq de ses six pertes en carrière par arrêt. Il a subi toutes ces défaites par KO.

Emilee King (4-4 MMA, 1-0 BMMA) est sur une séquence de quatre victoires consécutives après avoir commencé sa carrière 0-4.

Ava Knight (1-1 MMA, 1-1 BMMA) a subi la première défaite de sa carrière.

Carte préliminaire

Aaron Pico (5-3 MMA, 5-3 BMMA) s’est amélioré à 5-2 depuis qu’il a chuté dans la division poids plume en septembre 2017.

Pico a remporté toutes ses victoires en carrière par KO.

Les cinq victoires à élimination directe de Pico dans la compétition Bellator poids plume sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière A.J. McKee (six) et Patricio Freire (six).

Adel Altamimi (8-7 MMA, 1-2 BMMA) a subi six de ses sept pertes en carrière par arrêt.

Altamimi a subi la première perte de soumission de sa carrière.

.