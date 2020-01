Cris Cyborg se sentait comme une «esclave» à l’UFC, maintenant elle est vraiment heureuse en tant que championne Bellator

Cris Cyborg ne veut jamais perdre, mais hantée par les souvenirs de son mandat à l’UFC, elle est maintenant beaucoup plus heureuse en tant que championne de Bellator.

Samedi soir, Cyborg est revenue au Forum à Inglewood, en Californie, où elle a battu Julia Budd pour remporter le titre féminin de 145 livres. C’est au même endroit où elle a subi un choc de choc au premier tour contre Amanda Nunes lors de son avant-dernier combat avec l’UFC.

De retour au même endroit 13 mois plus tard, la Brésilienne de 34 ans ne peut pas exactement dire qu’elle est contrariée par la façon dont les choses se sont déroulées avec Nunes en 2018, car sans cela, elle n’aurait peut-être jamais pu rejoindre le Alignement de Bellator.

“Quand j’ai perdu ce titre, je suis sortie de la cage, je ne me sentais pas triste”, a expliqué Cyborg en parlant aux journalistes après sa victoire au Bellator 238. “Je parle vrai. J’ai l’impression que quelque chose est sorti de mon dos. Je marche là-bas, j’ai fait une interview, je sais que tous les murs ont les écrits, je me suis souvenu de chaque partie [of fighting at The Forum]. J’ai fait l’interview et je n’étais pas triste.

«J’ai l’impression que tout arrive pour une raison. Si je n’ai pas perdu cette ceinture ce jour-là, je n’étais pas ici maintenant champion de Bellator. Ici je suis content. Là, je n’étais pas content. Je travaillais, je me sens esclave et je n’étais pas content. Ici, je suis heureux, quelque chose que je choisis d’être. “

Sa relation volatile avec le président de l’UFC Dana White a cimenté la fin de sa course avec la promotion. Mais cela lui a permis de chercher un vieil ami à Scott Coker.

Coker est maintenant le président de Bellator, mais il était auparavant en charge de Strikeforce, l’organisation qui a aidé à lancer Cyborg dans la célébrité après qu’elle soit devenue championne avec une victoire mémorable sur Gina Carano en 2009.

Un peu plus d’une décennie plus tard, Cyborg a célébré une autre victoire au championnat tout en exorcisant de vieux démons en remportant sa ceinture au même endroit où elle a perdu le titre UFC.

“Quand je suis venu ici et entendu que j’allais me battre au Forum, j’ai dit que Dieu était incroyable”, a déclaré Cyborg. «J’ai perdu ma ceinture ici, je [came] de retour ici et de me battre, j’ai un titre. J’ai travaillé très dur pour ce combat. Je travaille toujours dur et je suis heureux d’avoir l’opportunité et de faire l’histoire. Ce sera le seul combattant à obtenir quatre titres.

«Cela signifie simplement que nous n’arrêtons jamais. Peu importe la difficulté de votre carrière, j’ai eu beaucoup de problèmes, de bons moments dans ma carrière, mais je ne quitte pas. Ça me rend fort. C’est ce que j’aime montrer à mes fans. N’arrête pas. Rendez-le fort et c’est dur. C’est difficile à chaque fois. “

Selon Cyborg, la préparation de ce combat n’a certainement pas été facile après qu’elle se soit cassée le nez à seulement deux semaines de l’événement. Elle a fini par porter un masque de protection pour traverser le reste de son camp d’entraînement avant d’obtenir le TKO du quatrième tour pour renverser Budd et devenir championne.

Maintenant, avec le titre autour de sa taille, Cyborg dit qu’elle est prête à affronter quiconque Bellator met en face d’elle, et elle est juste soucieuse de rester occupée tout en travaillant pour une entreprise qu’elle respecte vraiment.

“Je suis vraiment heureux de travailler avec Bellator”, a déclaré Cyborg. «C’est ma nouvelle maison. Une nouvelle ère. Je n’ai aucun problème autour. Le patron veut travailler avec les combattants. Je n’ai aucun problème. Je suis très reconnaissant d’être ici pour travailler pour Bellator. »