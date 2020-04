Cris Cyborg soulève sa revanche contre Amanda Nunes, UFC vs Bellator est-il possible?

En décembre 2018, les deux meilleurs combattants; à ce moment-là; Ils sont passés à l’octogone pour jouer dans la co-star de l’UFC 232, malheureusement pour Cris Cyborg, sa compatriote Amanda Nunes a pris la meilleure partie et a remporté le KO, à seulement 51 secondes du premier tour.

Puis il a vaincu Felicia Spencer en juillet 2019, par décision unanime; cependant, après cela, Cyborg a décidé de quitter l’UFC, compte tenu de sa relation difficile avec l’entreprise et avec son président, Dana White.

Chez Bellator, il a trouvé une nouvelle maison, une nouvelle opportunité et un nouveau championnat. Dans son premier combat avec la promotion, il a été intitulé Champion poids plume Bellator, en battant Julia Budd le 25 janvier 2020.

Cyborg, dans une récente interview pour LowKickMMA, a affirmé vouloir une revanche avec Nunes, sans que ce combat ne signifie son retour à l’UFC, ni le départ d’Amanda de l’UFC. Donc, la seule façon possible est d’avoir un combat entre promoteurs, pour Cyborg, c’est le meilleur que les fans peuvent avoir et le meilleur pour les entreprises.

Scott Coker Il a déjà envoyé des combattants Bellator pour affronter des athlètes Rizin au Japon. Nous sommes ouverts à la confrontation. Nunes se prépare à défendre sa ceinture contre une fille que j’ai battue dur pendant 3 tours, après ce combat, il a un match revanche avec Valentina Shevchenko et aucune autre option réelle pour des adversaires de qualité. Avec qui vas-tu te battre après ça?

Si Dana est intéressée à faire les plus grands combats pour les fans, que la plupart des gens veulent voir, pour le plus d’argent, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir un combat de promotion (UFC vs Bellator), les fans l’ont en boxe tout le temps.