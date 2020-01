Cris Cyborg termine Juila Budd et remporte le titre

INGLEWOOD, Californie – Cris Cyborg est désormais le premier combattant, quel que soit son sexe, à remporter des championnats majeurs dans quatre promotions différentes dans l’histoire du MMA moderne.

Samedi soir, lors de ses débuts au Bellator, Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) a ajouté la couronne féminine de poids plume de la société à une liste de réalisations de carrière qui comprend Strikeforce, Invicta FC et l’UFC.

Cyborg a progressivement épuisé une Julia Budd difficile avant de terminer les choses avec une énorme rafale au quatrième tour de leur tête d’affiche Bellator 238, remportant le titre via TKO à la marque 1:14.

Le ton a été donné au premier tour. Cyborg a accéléré le rythme, lançant des coudes, des coups de poing et tout sauf l’évier de la cuisine à son ennemi. La Budd sous-estimée, pour sa part, était prête à se battre. Elle a fait de son mieux pour neutraliser Cyborg dans le corps à corps et a décroché sa part de grèves lorsqu’ils ont échangé dans la poche.

Cyborg a glissé en lançant un coup de tête au premier tour, et Budd a fait de son mieux pour capitaliser, mais elle a fini par jeter un genou illégal au Cyborg abattu, ce qui a provoqué un avertissement de l’arbitre Mike Beltran.

Les choses ont continué au même rythme dans la seconde, alors que Cyborg mélangeait des coups à la tête et au corps, fermait la distance lorsqu’elle atterrissait et faisait de son mieux pour terminer le combat, mais Budd était toujours en mesure de décrocher, de se couvrir ou de se mettre en sécurité.

Dans le troisième, cependant, il est devenu évident que Budd ralentissait et Cyborg était toujours aussi fort. Un coup de pied de veau méchant lancé par Cyborg a accentué la disparité, et une grosse rafale de terre et de livres au cor n’a pas été de bon augure pour Budd.

Cyborg a perdu peu de temps en quatrième. Elle a avancé avec une rafale de Cyborg vintage et a finalement terminé les choses avec un coup de pied infernal qui a fait tomber Budd sur le tapis.

Cette victoire était la deuxième de suite de Cyborg et la 17e victoire de KO / TKO en carrière. Budd, qui était la première championne féminine de 145 livres et a détenu le titre pendant trois ans, a eu une séquence de 11 victoires consécutives.

La lutte pour le titre poids plume des femmes a été l’événement principal du Bellator 238 au Forum. La carte principale a été diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Les résultats complets de Bellator 238 incluent:

Cris Cyborg bat. Julia Budd via TKO (grèves) – Tour 4, 1:14 (combat pour le titre poids plume féminin)

Darrion Caldwell bat. Adam Borics via la soumission (étrangleur à l’arrière – Round 1, 2:20 (combat de quart de finale du grand prix poids plume)

Juan Archuleta bat. Henry Corrales par décision unanime (29-28, 29-28. 29-28)

Sergio Pettis bat. Alfred Khashakyan via la soumission (étrangleur à guillotine) – Tour 1, 3h00

Raymond Daniels bat. Jason King via TKO – Tour 1, 3:07

Emilee King bat. Ava Knight via soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 1, 2:18

Brandon Bender bat. Joshua Jones par décision unanime (30-26, 30-27, 29-27)

Aaron Pico bat. Daniel Carey via KO (coup de poing) – Round 2, 0:15

AJ Agazarm déf. Adel Altamimi via soumission (étranglement triangle) – Ronde 3, 1:22

Mario Navarro contre Jay Jay Wilson bat. Navarro via soumission (brassard) – Round 1, 2:48

Curtis Millender bat. Moses Murrietta par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Chris Avila bat. Anthony Taylor par décision majoritaire (28-28, 29-28, 29-28)

Miguel Jacob a vaincu. David Pacheco par décision unanime (30-27. 30-26, 30-27)

