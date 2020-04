Cub Swanson espère revenir en novembre après une opération au genou

Cub swanson

Cub swanson Il n’a pas vu d’action depuis qu’il a battu Kron Gracie par décision unanime à l’UFC Tampa.

Le Californien a subi une chirurgie du genou pour réparer divers problèmes, et maintenant Swanson veulent revenir à l’octogone Novembre.

Swanson a révélé ses plans dans une publication de Instagram.

“Je pense que la chose la plus importante à propos de mon retour est que j’ai une date proche de novembre, et rien ne m’arrêtera. Avec tout cela, cela m’a vraiment mis au défi de rester concentré. Je le vois du côté positif, comme si j’avais choisi un bon moment pour me blesser, alors je me concentre sur le fait d’être à la maison avec mes enfants et de profiter de mon temps, et de savoir que je serai de retour en novembre. S’il y a des combats, je serai en eux, je serai prêt et je serai meilleur que jamais. »

À l’heure actuelle, il n’y a pas de date exacte à laquelle le retour de Swanson en raison de la pandémie de coronavirus, qui a déjà reporté plusieurs événements. UFC travaille sur la construction de Fight Island, et il est probable que son retour pourrait être à cet endroit.