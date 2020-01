Cub Swanson se souvient d’une blessure au genou du Quintet, selon l’UFC

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Cub Swanson, poids plume de l’UFC, mais il ne peut rien faire pour le passé.

Le 14 décembre, à la veille de l’UFC 245, Swanson (26-11 MMA, 11-7 UFC) a participé au tournoi de grappling à quatre équipes du Quintet Ultra en streaming UFC Fight Pass. Membre de «Team WEC», Swanson a affronté Jake Shields de «Team Strikeforce».

Malheureusement pour Swanson, ce qui devait être un événement amusant et léger s’est rapidement transformé en cauchemar. À mi-chemin de leur match, Shields et Swanson se sont engagés dans une bataille technique sur le terrain. Swanson était rapide, mais Shields était plus rapide et a attaqué une jambe.

“Il est allé,” Pop, pop, pop. “Nous l’avons tous les deux senti et il l’a laissé partir tout de suite”, a déclaré Swanson à MMA Junkie. «J’étais tellement frustré à ce moment-là. Tout le monde pouvait dire quand ils m’ont vu. Ils savaient ce qui s’était passé. J’ai lentement déchiré mon LCA et déchiré mon ménisque. »

Après la blessure, Swanson a déclaré que l’ancien champion de Strikeforce s’était excusé à plusieurs reprises. Rétrospectivement, Swanson est en conflit. Il pense que Shields aurait pu faire les choses différemment, mais ne lui reproche pas d’être un concurrent.

«Il s’est excusé auprès de moi un million de fois», a déclaré Swanson. “Je le connais depuis un petit moment. Nous avons fait quelques apparitions ensemble et nous nous sommes brièvement entraînés ensemble. Je n’ai rien contre lui et je sais qu’il ne l’a pas fait exprès. Il n’y a pas de mauvais sang là-dedans.

“… Je ne pense pas qu’il devait le faire si vous n’essayez vraiment pas de blesser quelqu’un. Je devrais revoir la vidéo pour vraiment voir. Je ne sais pas. Vous essayez de gagner, mais c’est une position dangereuse pour jouer. »

Le président de l’UFC, Dana White, était assis juste derrière le banc de Swanson cette nuit-là. Swanson a déclaré que White a immédiatement offert une assistance à l’UFC sur la blessure. L’UFC a fini par couvrir la totalité des coûts, a déclaré Swanson.

“Ce n’était pas leur émission”, a déclaré Swanson. «Ils ont aidé à le promouvoir, mais il a été proposé par une promotion différente qui avait sa propre assurance. … Ils ont pris soin de ma franchise et ils ont pris soin de tout. Ils ont été très utiles – m’ont apporté des béquilles le lendemain (et) assurez-vous que j’ai un médecin à L.A.… Ils m’ont invité à voir les meilleures personnes et ont pris soin de moi tout de suite. Ils ont tout couvert, donc je ne peux pas me contenter de dire que j’apprécie leur aide. Ils sont intervenus quand ils n’en avaient pas besoin. “

Alors, quelle est la prochaine étape pour “Killer Cub?” Swanson a déclaré qu’il n’était pas sûr à 100% de son retour, mais qu’il visait la fin de 2020. Mais il a dit qu’il ne pouvait pas se permettre de précipiter son rétablissement à son âge. Il veut également se battre dans sa ville natale avant de quitter le sport.

“Je voudrais me battre en novembre ou décembre”, a déclaré Swanson. «J’ai mis cet objectif dans ma tête depuis le tout début. De cette façon, je n’ai pas commencé à me donner des objectifs déraisonnables. … (Je vais) attendre et lui donner tout le temps. Je vais être honnête: si je le déchire à nouveau, je pense que la probabilité que je me batte à nouveau diminue.

“… Je vais vraiment, vraiment faire pression pour que l’UFC vienne à Palm Springs, (Californie). Ils vont construire une arène de 10 000 places au centre-ville de Palm Springs. J’ai déjà informé l’UFC à ce sujet, et l’une des personnes qui construisent ce bâtiment est l’un des investisseurs de l’UFC. Donc je sais que ça va arriver. Avant de prendre ma retraite, j’aurai au moins un, sinon plusieurs combats (là-bas). “

