Curtis Blaydes brutalise Alistair Overeem

Ils ne l’appellent pas “Razor” Blaydes pour rien.

Curtis Blaydes se dirigeait vers son combat le plus prestigieux à ce jour, quand il a affronté Alistair Overeem en juin 2018 à l’UFC 225. Il est entré après avoir remporté ses trois derniers matchs consécutifs, ou peut-être cinq, si son TKO de deuxième tour contre Adam Milstead n’a pas été renversé en raison d’un test de dépistage positif de la marijuana.

Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC) a réalisé sa meilleure performance, utilisant sa forte lutte pour mettre Overeem sur le tapis et le brutalisant avec de gros coups de pied dans la ronde 3.

Après un processus de sentiment précoce, Blaydes a finalement atterri au milieu du tour 1, terminant le tour au sommet. Overeem a commencé le Round 2 un peu plus agressivement, atterrissant un genou et écrêtant Blaydes avec un revers droit, le forçant à tirer. Overeem s’est accroché à une guillotine, mais Blaydes a pu se libérer. Les deux se remettaient sur pied avant que Blaydes ne le ramène directement au tapis.

Mais au Round 3, Blaydes a commencé à s’ouvrir davantage, soutenant Overeem dans la cage avec des tirs durs qui semblaient le blesser. Il a décidé de changer de niveau et de supprimer Overeem, signalant le début de la fin.

Après un certain contrôle, Blaydes s’est posté et a laissé tomber un coude après l’autre, ce qui a ouvert une méchante entaille sur la tête d’Overeem. Encore quelques coudes et l’arbitre a été contraint d’arrêter le combat.

L’arrivée a valu à Blaydes un bonus de «Performance de la nuit», et les deux deviendront plus tard des partenaires d’entraînement, car Overeem a fait le voyage dans le Colorado pour s’entraîner avec Blaydes à «Elevation Fight Team».

Blaydes revient à l’action ce samedi, lorsqu’il fait la une de l’UFC sur ESPN + 24 contre l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior dos Santos. Les deux seules pertes de carrière de Blaydes sont survenues au même homme, Francis Ngannou, alors que Blaydes tentera de se solidifier en tant que meilleur concurrent des poids lourds avec une victoire sur dos Santos.

En attendant, regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir l’une des plus belles performances de Blaydes.

.