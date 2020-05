Curtis Blaydes conteste que les stars féminines du MMA bénéficient d’un traitement préférentiel basé sur des looks “ sexy ”, et non sur des compétences de combat

Lorsque vous pensez aux bœufs d’arts martiaux mixtes (MMA), vous n’imaginez normalement pas un combattant masculin et féminin s’y attaquer aux presseurs ou via les réseaux sociaux. Bien sûr, nous avons récemment eu Henry Cejudo et Valentina Shevchenko échangeant des barbes, mais c’était tout pour des sourires et des rires. Et nous avons également eu le boeuf de Ronda Rousey avec Bryan Caraway il y a quelques années, bien que ce soit le résultat direct du dédain de “Rowdy” envers Miesha Tate.

Récemment, cependant, Curtis Blaydes, l’un des meilleurs concurrents de l’UFC Heavyweight, a décidé de critiquer quelques stars féminines du MMA qui, selon lui, ne bénéficient que de promotions basées sur leur apparence en bikini plutôt que sur leurs capacités de combat réelles. De plus, “Razor” dit qu’une combattante qui gagne son revenu de cette manière est similaire à la façon dont une strip-teaseuse gagne sa vie.

“Je suis un père de fille, alors permettez-moi de dire clairement que je ne suis pas contre les athlètes féminines qui reçoivent de la publicité et des médias de la part des fans quand elles le méritent et gagnent grâce à un travail acharné légitime et au broyage”, a-t-il déclaré via un article sur les réseaux sociaux.

“Mon problème est de savoir pourquoi tant d’athlètes féminines se plaignent et se plaignent d’être trop sexualisées par les fans / les médias, mais en même temps, beaucoup d’entre elles profitent de la sexualisation grâce aux recommandations des médias, au placement de haut niveau sur les cartes de combat et à la popularité globale qui conduit à de nombreuses autres opportunités financières?

“Je ne déteste pas non plus la bousculade, comme si c’est comme ça qu’une femme veut payer ses factures à travers son corps, ce que font beaucoup de strip-teaseuses et je n’ai aucun problème avec l’une ou l’autre bousculade mais vous ne pouvez pas vivre la vie de cette façon et vous attendre à gagner la le même type de respect et d’amour que les vrais broyeurs obtiennent “, a-t-il ajouté.

“Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et votre crème glacée en choisir un, soit vous allez bousculer et gagner de l’argent sur vos réalisations sportives et vos compétences, soit vous allez bousculer et vendre des photos de bikini et renoncer à ce que le travail acharné et la sueur apportent …. c’est une discussion ouverte, je veux juste entendre les opinions honnêtes de vous tous. “

Curtis a ensuite identifié Paige VanZant et Rachael Ostovich en tant que deux combattants de l’UFC, selon lui, sont des exemples parfaits de l’amour des médias sans produire à l’intérieur de la cage.

“Donc, vous me dites que Paige Vanzant et Rachel Osto-tout ce qui mérite vraiment du temps restent sur la liste de l’UFC pour leurs” réalisations athlétiques “et pas seulement sur les cartes pour leur sex-appeal?”

“Parce que si je me trompe à ce sujet, je suppose que toute la prémisse de ma déclaration d’origine est fausse et je m’excuse, mais si vous êtes un fan légitime du MMA, vous ne pourriez pas croire que les deux femmes que j’ai mentionnées sont sur la liste pour autre chose que le fait de bien paraître en bikini. “

Après avoir été étiqueté par Blaydes comme un combattant “sexy” qui aime publier des photos de bikini et n’a pas évolué au cours des cinq dernières années, le combattant de l’Invicta FC, Pearl Gonzalez, a riposté.

“Un combattant se plaignant de la façon dont mon apparence me permet de rester pertinent et que mes compétences ne se soient pas améliorées. Le fait que vous ayez aujourd’hui des années et que vous ne puissiez toujours pas prononcer une phrase complète m’épate”, a-t-elle déclaré.

Après que Curtis ait défendu son obstacle à la parole, il a mis Gonzalez au défi de défendre ce qu’il considérait comme un manque de croissance en tant que combattant.

“C’est exactement une excuse! Je suis un criminel condamné et j’ai lu plus de livres que vous avez notre diplôme. Je travaille tous les jours dans TOUS les domaines de ma vie, y compris mon sport”, a ajouté Gonzalez. “Je suis périssable à 100% et cohérent dans ma croissance. Votre opinion n’est pas pertinente, arrêtez de détester BRUH!”

“Pour être honnête à 100%, je ne parlais pas de son problème d’élocution … Je parlais des sujets stupides sur lesquels il choisit de parler. Nous avons une plate-forme si énorme et choisir de démolir les femmes est tellement triste”, a déclaré le ancien concurrent de l’UFC.

«Nous venons tous les deux de Chicago… une ville pleine de violence… quelque part où nous devons élever… J’avais l’habitude de crier cet homme parce qu’il venait de la même ville que moi. J’étais fan. Pourquoi ne pas tendre la main et essayer d’aider les femmes au lieu de critiquer? » a ajouté Pearl avant de signer avec un dernier coup à Curtis, lui disant qu’il ne lui faisait pas seulement honte, mais toutes les femmes.

Voulez-vous sonner sur ce sujet brûlant?