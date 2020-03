Curtis Blaydes contre Alexander Volkov à la tête de l’UFC Saskatoon en juin

L’UFC a son événement principal pour leur premier voyage au Canada en 2020, alors que Curtis Blaydes affrontera Alexander Volkov dans un match de poids lourds.

L’UFC reviendra à Saskatoon, en Saskatchewan, le 20 juin et selon le média russe Sports.ru Blaydes et Volkov sera l’événement principal. Brett Okamoto d’ESPN a confirmé que le combat était terminé.

Confirmé par des sources, le plan est pour Curtis Blaydes (@ RazorBlaydes265) et Alexander Volkov (@AlexDragoVolkov) pour le titre UFC Fight Night Saskatoon en juin. De toute évidence, Blaydes se sent prêt pour un tir au titre, mais la division reste en mouvement et il voulait rester actif.

Comme le dit Okamoto, Curtis Blaydes utilise ce combat pour rester occupé. La division des poids lourds a stagné avec Stipe Miocic retiré en raison d’une blessure. Une fois qu’il sera en bonne santé, le plan de l’UFC est de réserver Stipe Miocic vs Daniel Cormier 3 un peu plus tard cette année.

Étant donné que Francis Ngannou se bat également contre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC Columbus en mars, ils semblent être les prochains à faire la queue pour la ceinture. Donc, pour Blaydes et Volkov, ils peuvent avoir besoin de gagner cela et un de plus pour gagner un coup de titre.

Curtis Blaydes entre dans ce combat sur une séquence de trois victoires consécutives. La dernière fois, il avait titré l’UFC Raleigh où il avait fait le TKO’d Junior dos Santos. Avant cela, il a frappé TKO’d Shamil Abdurakhimov et battu Justin Willis par décision. Dans l’UFC, “Razor” est 8-2 et un non-concours. Mais, il a deux défaites contre Ngannou, ce qui a stoppé son ascension dans la division et son tir au titre. L’Américain est actuellement classé troisième dans la division.

Alexander Volkov, quant à lui, est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois avec une victoire dominante sur Greg Hardy. Avant cela, il a subi une défaite choquante contre Derrick Lewis avec seulement quelques secondes à disputer à l’UFC 229. Le Russe est actuellement classé septième.

