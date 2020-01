Curtis Blaydes doit rester réaliste

Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh? Voici quelques réflexions après le combat…

1. Le «Plan Z» de Curtis Blaydes n’est pas trop minable

Il n’est pas surprenant que Curtis Blaydes ait gagné contre Junior Dos Santos dans l’événement principal. Il était à peu près un favori des paris de 3 contre 1, mais même ses partisans les plus forts ne l’ont pas vu se dérouler comme ça.

Non seulement Blaydes a arrêté Dos Santos avec des grèves, mais il l’a fait sans obtenir un seul retrait. Ses six tentatives ont été refusées, le forçant dans ce qu’il a qualifié d’après-combat de «plan Z». rond TKO.

La méthode de victoire préférée de Blaydes aurait toujours été de vaincre Dos Santos et de le battre, a-t-il dit, mais c’est ce qui était attendu si le combat allait dans son sens. Cette performance a été beaucoup plus révélatrice, et elle aide à générer une meilleure compréhension de Blaydes alors qu’il continue de jockey pour la position dans l’image du titre des poids lourds.

