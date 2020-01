Curtis Blaydes possède des records de démontage

L’UFC effectue son sixième voyage en Caroline du Nord samedi avec l’UFC sur ESPN + 24. C’est le début de la promotion à Raleigh, et devrait être diffusé sur ESPN + depuis PNC Arena.

Dans l’événement principal, les prétendants aux poids lourds s’affrontent. Curtis Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC) tentera de prolonger sa séquence de deux victoires consécutives contre l’ancien champion de l’UFC Junior Dos Santos (21-6 MMA, 15-5 UFC), qui cherche à rebondir après une perte en sa dernière sortie.

L’affrontement arrive en tête de la carte des 12 combats, qui comprend également un ancien détenteur du titre de l’UFC ainsi qu’un ancien challenger.

Événement principal

Blaydes absorbe 1,9 frappes importantes par minute dans la compétition des poids lourds de l’UFC, le meilleur taux parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids.

Les 45 éliminations de Blaydes débarquées dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Blaydes complète 60% de ses tentatives de retrait dans la compétition des poids lourds de l’UFC, le deuxième taux le plus élevé de l’histoire de la division derrière Cheick Kongo (63,2%).

Le taux de retrait de Blaydes de 7,05 pour 15 minutes de combat est le plus élevé de l’histoire de l’UFC.

Les 10 éliminations de Blaydes ont atterri contre Mark Hunt à l’UFC 221 ont égalé le record du deuxième plus grand nombre dans un seul combat des poids lourds de l’UFC derrière les 11 éliminations de Cain Velasquez ont atterri à l’UFC 155.

Les trois victoires à élimination directe de Blaydes résultant de coups de coude dans la compétition UFC sont à égalité avec Paul Felder pour la plupart dans l’histoire de l’entreprise.

Dos Santos participe à sa 13e tête d’affiche de l’UFC. Il a une fiche de 8-4 lors de ses précédents matchs dans le Main Event.

Le temps total de combat de Dos Santos de 3:44:34 dans la compétition des poids lourds de l’UFC est le deuxième plus important de l’histoire de l’entreprise derrière Andrei Arlovski (4:33:42).

Les 15 victoires de Dos Santos dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Arlovski (17) et Frank Mir (16).

Les 10 victoires éliminatoires de Dos Santos dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont à égalité avec Velasquez et Derrick Lewis pour la plupart dans l’histoire de la division.

Les 14 renversements de Dos Santos débarqués dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont les plus marquants de l’histoire de la division.

Dos Santos a décroché 1068 frappes significatives dans la compétition des poids lourds de l’UFC, le plus dans l’histoire de la division.

Dos Santos et Ben Rothwell combinés pour 234 frappes significatives ont atterri à l’UFC Fight Night 86, le troisième en un seul combat des poids lourds de l’UFC derrière Stipe Miocic contre Daniel Cormier (304) à l’UFC 241 et Fabricio Werdum contre Marcin Tybura (282) à UFC Fight Night 121.

Les 157 frappes importantes de Dos Santos contre Rothwell sont les deuxièmes plus importantes dans un combat des poids lourds de l’UFC derrière Miocic (181) à l’UFC 241.

Les 92 frappes corporelles importantes de Dos Santos contre Rothwell sont le record des poids lourds de l’UFC pour un seul combat.

Dos Santos défend 80,5% de toutes les tentatives de retrait de l’adversaire dans la compétition des poids lourds de l’UFC, le quatrième meilleur taux de l’histoire de la division derrière Alexander Volkov (82,8%), Marcin Tybura (81,5%) et Arlovski (80,6%).

Événement co-principal

Rafael dos Anjos (30-12 MMA, 18-10 UFC) est le seul champion brésilien léger de l’histoire de l’UFC.

Dos Anjos a une fiche de 4-3 depuis qu’il a rejoint la division des poids mi-moyens de l’UFC en juin 2017.

Le temps de combat moyen de Dos Anjos de 19:39 dans la compétition poids welter UFC est le plus long de l’histoire de la division.

Les 18 victoires UFC de Dos Anjos sont à égalité au septième rang de l’histoire de l’entreprise. Donald Cerrone détient le record de tous les temps avec 23.

Dos Anjos décroche 54,4% de ses tentatives de grève importantes dans la compétition des poids mi-moyens de l’UFC, le deuxième meilleur taux de l’histoire de la division derrière Gunnar Nelson (56,8%).

Dos Anjos n’est devenu que le deuxième combattant de l’histoire à se battre pour un titre UFC et à remporter une décision 50-45 sur les trois tableaux de bord des juges lorsqu’il a battu Anthony Pettis à l’UFC 185. Randy Couture a également accompli l’exploit contre Tim Sylvia à l’UFC 68.

La victoire de Dos Anjos de 66 secondes sur Cerrone à l’UFC sur FOX 17 est l’arrêt le plus rapide de l’histoire des combats de titres légers de l’UFC.

Michael Chiesa (16-4 MMA, 9-4 UFC) a une fiche de 2-0 depuis qu’il est passé à la division des poids welters en décembre 2018.

Les cinq victoires de Chiesa en matière de soumissions via un étranglement à nu dans la compétition UFC sont à égalité au troisième rang de l’histoire de l’entreprise derrière Demian Maia (neuf) et Kenny Florian (sept).

Chiesa a effectué au moins un démontage contre 12 de ses 13 adversaires à l’UFC.

Carte principale restante

Alex Perez (22-5 MMA, 4-1 UFC) est l’un des 17 combattants de l’histoire de l’UFC à remporter une victoire de soumission par anaconda starter. Il a accompli l’exploit à l’UFC Fight Night 123.

Angela Hill (10-7 MMA, 5-7 UFC) participe à son 13e combat de poids de paille UFC, à égalité avec Randa Markos pour le plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire de la division.

Hill a une fiche de 4-5 depuis son retour à l’UFC pour un deuxième passage en février 2017.

Les deux coups de grâce de Hill ont atterri dans la compétition UFC de poids de paille sont les deuxièmes dans l’histoire de la division derrière Rose Namajunas (trois).

Hill a décroché 100 frappes significatives ou plus dans cinq combats de poids de paille différents de l’UFC, le deuxième plus important de l’histoire de la division derrière Joanna Jedrzejczyk (sept).

Darko Stosic (13-3 MMA, 1-2 UFC) a une fiche de 1-2 depuis qu’il a chuté dans la division des poids lourds légers en juillet 2018. Il est allé 12-1 chez les poids lourds.

Carte préliminaire

Bevon Lewis (6-2 MMA, 0-2 UFC) a subi des pertes consécutives après avoir commencé sa carrière sur une séquence de six victoires consécutives.

Arnold Allen (15-1 MMA, 6-0 UFC), séquence de six victoires consécutives en UFC en poids plume, est à égalité avec Zabit Magomedsharipov et Alexander Volkanovski pour la plus longue séquence active de la division.

Allen est l’un des quatre poids plumes de l’histoire de l’UFC à ouvrir sa carrière avec six victoires consécutives. Jose Aldo, Conor McGregor et Yair Rodriguez ont également accompli l’exploit.

Allen absorbe 1,78 frappes significatives par minute dans la compétition poids plume de l’UFC, le troisième meilleur taux de l’histoire divisionnaire derrière Rani Yahya (1,05) et Mirsad Bektic (1,7).

Nik Lentz (30-10-2 MMA, 14-7-1 UFC) revient dans la division poids plume pour la première fois depuis mai 2015. Il est passé 4-2 lors de son premier relais dans la catégorie des poids.

Les 68 éliminations de Lentz débarquées en compétition UFC sont à égalité au quatrième rang dans l’histoire de l’entreprise derrière Georges St-Pierre (90), Gleison Tibau (84) et Demetrious Johnson (74).

Les 20 tentatives de starter à guillotine de Lentz en compétition UFC sont les plus importantes de l’histoire de l’entreprise.

Lentz et Charles Oliveira sont l’une des trois paires de combattants de l’histoire de l’UFC à avoir une trilogie dans laquelle les trois combats n’étaient pas pour un titre. Forrest Griffin contre Tito Ortiz et Sam Stout contre Spencer Fisher ont également accompli l’exploit.

Justine Kish (6-1 MMA, 2-1 UFC) revient en compétition pour la première fois depuis le 27 janvier 2018. C’est la troisième fois de sa carrière qu’elle subit une mise à pied d’au moins 23 mois.

Kish a subi des pertes consécutives après avoir commencé sa carrière sur une séquence de six victoires consécutives.

Lucie Pudilova (8-5 MMA, 2-4 UFC), 25 ans, est la plus jeune des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

Le dérapage perdant de trois combats de Pudilova est le plus long de sa carrière. Elle n’a pas remporté de victoire depuis février 2018.

Pudilova a une fiche de 0-2 depuis qu’elle a chuté dans la division poids mouche des femmes de l’UFC en février.

La victoire de Montel Jackson (8-1 MMA, 2-1 UFC) à 1:40 du premier tour de l’UFC 232 est le deuxième étranglement D’Arce le plus rapide de l’histoire de l’UFC. Seule la victoire de Chas Skelly en 19 secondes à l’UFC Fight Night 94 a été plus rapide.

Sara McMann (11-5 MMA, 5-5 UFC), 39 ans, est la plus âgée des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

McMann revient à la compétition pour la première fois depuis le 24 février 2018. La mise à pied de 700 jours est la plus longue de sa carrière de près de neuf ans.

McMann participe à son 11e combat de poids coq féminin à l’UFC, la troisième apparition en importance de l’histoire de la division derrière Amanda Nunes (12) et Raquel Pennington (12).

Les deux victoires de McMann dans la compétition de poids coq féminin de l’UFC sont à égalité au deuxième rang de l’histoire de la division derrière Ronda Rousey (trois).

La victoire de McMann en 2017 contre Gina Mazany à 1:14 de la ronde 1 a marqué la deuxième soumission la plus rapide de l’histoire des poids coq féminins de l’UFC derrière Ronda Rousey après 14 secondes de Cat Zingano à l’UFC 184.

Lina Lansberg (10-4 MMA, 4-3 UFC) entre dans l’événement sur la première séquence de victoires de sa carrière à l’UFC.

Lansberg décroche 57,7 de ses frappes importantes dans la compétition de poids coq féminin de l’UFC, le meilleur taux parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids.

Lansberg a remporté ses quatre victoires à l’UFC par décision.

Brett Johns (15-2 MMA, 3-2 UFC) a subi des pertes consécutives après avoir débuté sa carrière sur une séquence de 15 victoires consécutives.

Johns a remporté l’une des deux soumissions de coupe-veau dans l’histoire de l’UFC. Charles Oliveira a également accompli l’exploit.

La soumission de 30 secondes de Johns à Joe Soto lors de la finale du TUF 26 était la deuxième plus rapide de l’histoire des poids coqs combinés UFC / WEC derrière les 23 secondes de Patrick Williams à l’UFC 188.

Les 11 éliminations de Johns débarquées à l’UFC Fight Night 99 sont à égalité pour le record du seul combat pour un combat de poids coq UFC / WEC.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

