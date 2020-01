Curtis Blaydes prêt à attendre le coup du titre

RALEIGH, N.C. – Curtis Blaydes a remporté le deuxième tour TKO à l’UFC sur ESPN + 24 samedi en utilisant son “Plan Z”.

Le combattant de lutte a généralement recours à la lutte, mais il a eu du mal à amener l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC) sur la toile. Bien que ce ne soit pas sa première, deuxième ou même sa troisième option, Blaydes (13-2 MMA, 8-2 UFC) a utilisé sa puissance de frappe pour remporter la victoire.

“Je viens d’utiliser ma lutte pour me préparer les mains”, a déclaré Blaydes au MMA Junkie après le combat. «Après cette première manche où je suis allé 0-en-8 dans les tirs, nous savions qu’il était vraiment déterminé à ne pas me laisser le mettre au sol. Nous avons utilisé ces ouvertures que j’ai créées avec les contrefaçons de pompe et les hauts. Nous avons capitalisé avec l’overhand.

“… C’est le meilleur chemin vers la victoire. Je n’aime pas me faire frapper au visage. Je sais que si je te mets sur tes fesses, tu ne peux pas me frapper. Je ne veux pas être méchant avec les fans. Je sais qu’ils veulent que je me lève et frappe, mais ce ne sera jamais mon plan de match. Ça va toujours être lutte, lutte, lutte, lutte, lutte. Le plan Z est la grève. “

Avec cette victoire, Blaydes a remporté trois victoires consécutives. Vainqueur de sept de ses huit combats les plus récents, Blaydes pourrait être sur le point de remporter le titre. Cependant, le sommet de la division est bondé. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC Daniel Cormier, l’ancien challenger du titre Francis Ngannou et le grand homme Jairzinho Rozenstruik en plein essor se profilent tous.

Est-ce que Blaydes est le prochain? Ce n’est pas sa décision, at-il dit.

“Je ne sais pas”, a déclaré Blaydes. “Je ne fais pas les règles. Je voudrais que ce soit un coup de titre, mais on ne sait jamais. J’espère. C’est tout ce que je peux faire, c’est espérer. “

Blaydes a déclaré qu’il serait prêt à rester sur la touche si cela signifiait qu’un coup de titre serait le prochain. Cependant, le produit Team Elevation ne souhaite pas non plus attendre trop longtemps.

“Huit mois, c’est beaucoup, beaucoup trop”, a déclaré Blaydes. «J’aime être actif. J’aime participer à au moins trois combats par an. Je pourrais attendre cinq à six mois, mais rien de ce que je dis ce soir n’est dans la pierre. C’est arrivé juste littéralement. Qui sait ce qui se passe avec Ngannou, Rozenstruik, DC – je ne sais pas ce qui se passe. “

