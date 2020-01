Curtis Blaydes publie sa déclaration après la victoire par élimination contre Junior dos Santos

Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Curtis Blaydes, a publié une déclaration à la suite de sa victoire par élimination contre Junior dos Santos lors de l’événement principal de l’UFC Raleigh.

Blaydes a frappé l’ancien champion des poids lourds JDS au deuxième tour avec un barrage de genoux et de coups de poing le long de la clôture avant que l’arbitre Dan Miragliotta n’ait été contraint d’intervenir et de lancer le concours, donnant à Blaydes la victoire de TKO.

Après l’événement, Blaydes s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une déclaration. Dans ce document, il a remercié ses coéquipiers à Elevation Fight Team Colorado. Découvrez-le ci-dessous, gracieuseté d’Instagram de Blaydes.

«Je ne suis rien sans mon équipe merci à tout le monde à @elevationfightteamco @ballengeegroup #mma #ufc #mainevent #curtisblaydes #razorblaydes #heavyweight #legendslayer»

Pour Blaydes, c’est la plus grande victoire de sa carrière, et cela le rapprochera d’un peu plus de la réalisation de son rêve de se battre pour le championnat des poids lourds de l’UFC. Blaydes a remporté trois combats consécutifs, avec des victoires à élimination directe sur JDS et Shamil Abdurakhimov et une victoire par décision sur Justin Willis au cours de cette période.

Mis à part deux défaites par tête-à-tête contre le concurrent de premier rang Francis Ngannou, personne n’a été en mesure de battre Blaydes à l’intérieur de l’Octogone, avec la majorité de ses adversaires détruits par lui. La victoire sur JDS a amélioré le record de MMA de Blaydes à 13-2, 1 NC avec 10 victoires par KO, avec son record de l’UFC à un impressionnant 8-2, 1 NC avec cinq de ces victoires par KO.

Quant à JDS, l’ancien champion est encore une fois dans des moments difficiles car il a maintenant perdu des combats consécutifs de TKO contre Blaydes et Ngannou lors de ses deux derniers combats. À 35 ans, nous pourrions enfin assister au déclin de JDS, l’un des plus grands poids lourds de tous les temps. Il est très possible que cette grande victoire de Blaydes symbolise le passage du flambeau d’une légende des poids lourds en JDS à un futur champion de Blaydes.

Qui aimeriez-vous voir Curtis Blaydes se battre ensuite?