Curtis Blaydes sur Jon Jones: «Je pourrais le ranger»

Curtis Blaydes ne pense pas que Jon Jones s’en tirerait trop bien avec les poids lourds.

Jones a fait allusion à une possible transition vers les poids lourds depuis un certain temps maintenant. Mais, après l’UFC 247, beaucoup pensent qu’il devrait reprendre revanche Dominick Reyes ou combattre le vainqueur de Corey Anderson contre Jan Blachowicz. Ainsi, un passage potentiel aux poids lourds pourrait être retardé.

Si Jones finit par passer au poids lourd, Blaydes doute que la légende des poids lourds légers sera en mesure de faire face à la différence de puissance.

“Je crois qu’il a toutes les compétences du monde”, a déclaré Curtis Blaydes sur la radio BJPENN.com. “Je ne pense pas que quiconque soit aussi créatif ou se mélange aussi bien que lui, mais il y a de la gravité et du poids et cela devient un facteur lorsque vous atteignez le poids lourd. Je pense juste à la façon dont c’était avec [Max] Holloway contre [Dustin] Poirier lorsque Holloway a essayé de grimper jusqu’à 155, il a pu atterrir aussi souvent que Poirier, mais quand Poirier atterrirait, vous pouviez le voir blessé. Lorsque Holloway atterrira, Poirier ne fera que bouger.

“Je pense que ce serait un peu ce qui se passe chez les poids lourds que vous entrez dans l’un de ces échanges, que je ne dis pas que Jon Jones se bagarrerait”, at-il poursuivi. “Mais c’est un combat qu’on ne sait jamais. Je pense que s’il entre dans l’un de ces échanges avec un grand garçon, il peut se laisser abattre. C’est juste de la physique. “

Si Jones remonte, Blaydes serait intéressé à le combattre. Il pense que c’est une confrontation favorable pour lui et pense qu’il pourrait éliminer “Bones”. Une fois au sol, il soupçonne de l’avoir mis de côté avec ses coudes, son sol et son martèlement.

“Sur le terrain aussi, je sais qu’il est un lutteur incroyable, un joueur de jiu-jitsu, mais là encore, la gravité joue un plus grand rôle dans les combats de poids lourds”, a déclaré Blaydes. «Et je sais qu’en parlant pour moi, je parie de vrais frappeurs lourds avec une pression incroyable [would have success]. Je pense que je serais capable de rester avec lui par terre. Je pense que je pourrais mettre des coudes dedans. Et encore une fois, la puissance que j’apporte au sol, je pourrais le ranger. “

Pour l’instant, Blaydes se concentre sur la division des poids lourds mais est frustré de voir la division bloquée par Stipe Miocic et Daniel Cormier.

Êtes-vous d’accord avec Curtis Blaydes que Jon Jones serait mis à l’écart des poids lourds?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.