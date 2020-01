Curtis Blaydes TKOs Junior Dos Santos

Curtis Blaydes a saisi l’occasion et a battu un ancien champion de l’UFC pour la première fois samedi lorsqu’il a arrêté Junior Dos Santos.

Malgré l’atterrissage sans démontage dans le combat, Blaydes (13-2 MMA, 8-2 UFC), un spécialiste de la lutte, a remporté la victoire contre Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC) en posant une énorme bombe sur les pieds. au deuxième tour pour mettre en place le TKO.

“Je me sens bien”, a déclaré Blaydes dans son interview d’après-combat avec Daniel Cormier. «Aller contre un gars comme Junior, une légende légitime, l’un des JO de ce sport, était un honneur. Mais pour obtenir le W dans l’événement principal, comme je l’ai fait, je ne pourrais pas être plus heureux. “

Le combat des poids lourds était l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 24 au PNC Arena. Il a été diffusé sur ESPN +.

Après un bref processus de ressenti, Blaydes tire pour son premier démontage. Il ne peut pas l’obtenir, ou son deuxième, ce qui a clairement donné une certaine confiance à Dos Santos. Blaydes a été forcé d’entamer des échanges dans les premières minutes, mais s’est assuré de ne pas trop s’engager. Dos Santos est resté intelligent lui aussi, ne se déployant pas trop et ne s’ouvrant pas aux démolitions. Blaydes charge dans une tentative de retrait profond, mais Dos Santos a refusé l’entrée. Il force le combat dans la clôture, mais Blaydes a accidentellement frappé Dos Santos dans l’aine pour forcer un arrêt de l’action. Il a repris peu de temps après et Blaydes a réussi à se connecter avec des grèves décentes contre un mobile Dos Santos.

Confiant dans sa frappe avant le deuxième cadre, Blaydes a mis la pression sur Dos Santos avec ses longs coups de poing consécutifs. Dos Santos a été mis sur la contre-attaque, et il a eu du mal à trouver sa gamme. Alors qu’il avance, Blaydes a décroché un énorme coup droit qui a vacillé Dos Santos. Il a enchaîné avec une rafale de coups de poing et de genoux qui a fait que Dos Santos a bombardé et forcé l’arbitre Dan Miragliotta à intervenir et à annuler le combat à 1:06 de la deuxième ronde.

Avec une seule défaite lors de ses 10 dernières apparitions à l’UFC, Blaydes pense que le triomphe sur Dos Santos devrait lui donner un coup de feu dans la division des poids lourds.

“Je veux ce titre”, a déclaré Blaydes. “Tu sais que je suis le prochain. J’ai montré cette lutte, j’ai montré ces mains, je ne sais pas quoi faire d’autre. Je veux ce titre. »

Les résultats complets de l’UFC sur ESPN + 24 incluent:

Curtis Blaydes bat. Junior Dos Santos via TKO (coups de poing) – Tour 2, 1:06

Michael Chiesa bat. Rafael dos Anjos par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

AlexPerez bat. Jordan Espinosa via soumission (étranglement bras-triangle) – Tour 1, 2:33

Angela Hill bat. Hannah Cifers via TKO (coups de poing) – Round 2, 4:26

Jamahal Hill bat. Darko Stosic par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Bevon Lewis bat. Dequan Townsend par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Arnold Allen bat. Nik Lentz via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Justine Kish bat. Lucie Pudilova par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Montel Jackson bat. Felipe Colares par décision unanime (30-26, 30-26, 30-25)

Sara McMann a battu. Lina Lansberg par décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Brett Johns bat. Tony Gravely via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 3, 2:53

Herbert Burns bat. Nate Landwehr via KO (genou) – Tour 1, 2:43

.