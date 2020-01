Curtis Blaydes va-t-il percer?

Le roadshow itinérant de l’UFC se rendra samedi à Raleigh, en Caroline du Nord, pour UFC sur ESPN + 24. Et bien que la carte n’ait pas la même importance que l’UFC 246 de la semaine dernière, elle offre encore de nombreuses raisons aux fans de se connecter.

Comme l’événement principal, qui est un affrontement classique d’un joueur prometteur essayant de se faire un nom aux dépens d’un ancien champion. Le hors concours des poids lourds Curtis Blaydes a déjà des noms impressionnants dans son CV, mais aucun ne serait plus grand que l’ancien détenteur du titre de l’UFC Junior Dos Santos, qui, pour sa part, cherche à prouver qu’il appartient toujours au mélange.

Le co-vedette a également un ancien champion, mais il y a une torsion dans celui-ci. Dans ce cas, c’est l’ancien détenteur du titre léger de l’UFC Rafael dos Anjos, qui veut également prouver qu’il appartient toujours à l’élite. Il affrontera un vétéran qui frappe depuis longtemps à la porte à Michael Chiesa. La torsion est que le combat est au poids welter, où RDA essaie de revenir dans le mélange de titres et où Chiesa montre des signes qu’il pourrait atteindre des hauteurs plus élevées que jamais avec 155 livres.

L’UFC sur ESPN + 24 se déroule au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord. La carte est diffusée sur ESPN +.

Sans plus tarder, voici six questions brûlantes menant à l’évènement.

Curtis Blaydes est-il prêt pour une autre course à l’élite?

Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC) a effectué une course impressionnante en 2017 et 2018, remportant quatre combats qui comprenaient des noms comme Aleksei Olienik, Mark Hunt et Alistair Overeem.

Puis il a rencontré Francis Ngannou et, comme beaucoup avant lui, c’est là que le plaisir de Blaydes s’est terminé, car Ngannou l’a terminé en seulement 45 secondes.

L’UFC a donc fait une chose intelligente en permettant à Blaydes de se regrouper contre des concurrents moins bien classés, et Blaydes a répondu avec une forte paire de performances lors de victoires contre Justin Willis et Shamil Adburakhimov.

Maintenant, il se prépare à combattre à nouveau les gros chiens. Cette fois, il rencontre Dos Santos (21-6 MMA, 15-5 UFC), qui n’a pas été sur la plus grande course ces derniers temps mais qui semble aussi bien performer au décompte. Sera-ce le moment où Blaydes démontrera une fois pour toutes qu’il appartient au mix de titres? Nous le saurons.

