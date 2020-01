Curtis Millender cible Page, Ruth après sa victoire

INGLEWOOD, Californie – Curtis Millender a entamé son deuxième relais en tant que combattant des Bellator avec une victoire à l’unanimité au Bellator 238, puis a déclaré qu’il avait désigné trois membres éminents de la division des poids mi-moyens de la promotion comme futurs adversaires.

Millender (18-5 MMA, 3-2 BMMA) a devancé Moses Murrietta (8-4 MMA, 1-1 BMMA) au Forum pour revendiquer la victoire à son retour dans l’organisation pour laquelle il avait combattu pour la dernière fois en janvier 2017, et a déclaré qu’il était satisfait de son affichage après une solide performance globale.

“J’ai l’impression d’avoir très bien performé”, a-t-il déclaré aux journalistes, dont MMA Junkie, dans les coulisses après le combat. «Je suis sorti et j’ai montré beaucoup de choses que je voulais montrer. J’ai lutté un peu, j’ai fait quelques démontages, je l’ai laissé tomber quelques fois. Dans l’ensemble, sans obtenir une arrivée, obtenir deux rounds 10-8 est juste proche (assez). »

En plus de ses retrouvailles avec Bellator, le combat a également représenté le retour de Millender dans un lieu familier, et le natif d’Anaheim a déclaré qu’il était à la fois heureux et soulagé de remporter une victoire bien nécessaire pour arrêter son dérapage perdant de deux combats.

(C’était) une grosse charge (sur mes épaules) », a-t-il admis. “La dernière fois que j’ai gagné, c’était dans ce bâtiment, en décembre 2018, donc ça fait un moment, donc juste entendre que j’ai gagné, c’est génial.”

Maintenant de retour dans la colonne des victoires avec sa nouvelle promotion, Millender vise désormais des affrontements plus accrocheurs et a un trio d’adversaires potentiels en tête pour les futurs affrontements en 2020, avec son collègue attaquant Michael Page en tête de sa liste.

«Je le veux toujours, mec», a-t-il dit. “Cela dépend de lui. Cela dépend clairement de lui, car tout le monde sait que je veux me battre. Je veux des rencontres passionnantes: (Jason) Jackson, ça ne me dérangerait même pas Ed Ruth. Je dois battre le genre de gars qui ont été mon talon d’Achille tout au long de ma carrière. C’est la seule façon d’obtenir ce que je mérite. “

