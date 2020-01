Curtis Millender dit que Michael Page l’a refusé plusieurs fois et qu’il a hâte de “ gifler ” le MVP

Curtis Millender dit qu’on lui a proposé un combat avec Michael Page à plusieurs reprises, mais “MVP” n’a jamais accepté le combat.

Millender devrait revenir en action contre Moses Murrietta au Bellator 238 dans son premier combat depuis sa libération de l’UFC. Pourtant, il ne combat pas un grand nom comme Michael Page, ce qu’il dit parce que MVP l’a esquivé.

Il prétend que le Britannique l’a refusé lors de son premier passage avec Bellator, avant l’UFC, et le fait maintenant à nouveau.

“C’était censé être mon premier grand combat et cela ne s’est jamais produit, avant de signer à l’UFC, et maintenant après que cela devait arriver”, a déclaré Millender à BJPENNN.com. “Je ne suis pas celui qui n’en veut pas. J’ai même proposé d’intervenir à court terme et de le combattre, mais cela ne s’est jamais produit. La balle est dans son camp. Honnêtement, je crois juste qu’il ne veut pas me battre. »

Curtis Millender espère que le combat pourra être mené et pense que Bellator devrait également être intéressé à le faire. Pourtant, il n’est pas sûr que la promotion fera le combat, sur la base de son expérience de jumelage dans une promotion locale en Californie du Sud.

«J’espère qu’ils le seront [interested], mais, maintenant que je suis un entremetteur dans une promotion dans le sud de la Californie, l’opportunité d’avoir ce combat avec nous étant de plus grands noms dans le sport, est trop logique. C’est l’un des combats à mener », a-t-il déclaré. «Il y a tellement de choses qui peuvent être vendues pour faire ce combat. Nous verrons ce qui se passera après ce combat. »

Beaucoup de plaintes contre Michael Page concernent le niveau de compétence des adversaires qu’il combat. Lorsque Curtis Millender était dans l’UFC, il pensait que Bellator forçait Page à prendre ces combats. Mais maintenant qu’il est de retour avec Bellator et qu’on lui a proposé un combat avec Page, il pense que c’est le MVP qui refuse des adversaires coriaces.

“C’est sur les deux”, a-t-il expliqué. “Bellator lui donne des adversaires faciles mais maintenant je sais qu’il a la possibilité de se battre plus dur mais il ne le prend pas. F ** k ce mec. “

Millender sait qu’il va lever la main au Bellator 238 et après cela, cherchez à signer avec la promotion qui offre le plus d’argent. Cela pourrait très bien être PFL.

PFL offre au champion de chaque division un salaire d’un million de dollars à la fin de chaque saison, et a récemment signé Rory MacDonald. Millender appelle MacDonald un combat de rêve.

«C’est une option très possible. Un bon coup d’oeil et Rory MacDonald est là-bas et cela a été mon combat de rêve », a-t-il déclaré. “Je suis ici pour obtenir de l’argent, où que j’obtienne cela, ils peuvent obtenir mes services.”

Bien que MacDonald soit le combat de rêve de Millender, il veut toujours combattre Michael Page et dit que sa carrière ne se terminera pas correctement à moins que cette chute ne se produise.

«Un salaire égal et une notoriété égale, je dois choisir MVP. C’est juste parce que la vie ne sera pas bonne à moins que je ne puisse le gifler », a conclu Millender.

Êtes-vous intéressé à voir Curtis Millender contre Michael Page après Bellator 238?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.