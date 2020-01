Curtis Millender espère enfin obtenir le combat de Michael Page

LOS ANGELES – Curtis Millender n’a pas encore fait le premier pas de son deuxième mandat en tant que combattant de Bellator, mais il a déjà en tête une liste de victimes potentielles, avec l’un des plus grands noms de la promotion fermement dans sa ligne de mire.

Millender devait affronter Michael Page à de nombreuses reprises dans le passé, y compris une réservation au Bellator 134 en 2015. Mais la blessure de «MVP» a ruiné ce match et n’a pas permis à Millender d’affronter le Britannique tape-à-l’œil. De retour à Bellator, Millender (17-5 MMA, 2-2 BMMA) dit espérer enfin mettre la main sur Page et aimerait également partager la cage avec son compatriote «MVP», Paul Daley.

“Le combat contre Paul Daley est comme si j’étais un de ses fans, donc j’aimerais le combattre mais MVP (explétif)”, a déclaré Millender à MMA Junkie mercredi. “Nous avons été programmés pour nous battre tant de fois, juste les chutes, cela n’a tout simplement pas de sens. C’est soit la façon dont moi et lui avons été jumelés et mis ensemble et la raison pour laquelle cela ne s’est pas réuni, ce n’est jamais de ma faute. Je n’ai jamais dit non à personne, jamais et je veux dire ce mec, juste (explétif) ce mec. “

Mais d’abord, Millender doit dépasser Moses Murrietta (8-3 MMA, 1-0 BMMA) ce samedi au Bellator 238. Bien qu’il ne soit peut-être pas un nom familier de la liste Bellator, Murrietta est un visage que Millender dit qu’il connaît très bien.

“Je suis un fan de ce sport, je connais tout le monde”, a déclaré Millender. «Je regarde tous les combats de Bellator, je regarde tous les combats de LFA. Moses Murietta, j’ai participé à presque tous ses combats locaux parce que c’est un gars du coin, donc je l’ai déjà dit, il n’y aura personne qu’ils vont me lancer que je ne connais pas. “

“Il est aussi un attaquant technique, mais vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Peu importe la qualité de votre frappe, je vais trouver un trou. Je vais trouver un trou et l’exploiter. “

La libération de Millender de l’UFC a été une surprise pour beaucoup, y compris lui-même, mais maintenant que son avenir au combat est assuré, Millender est heureux de ne plus être dans les limbes et ravi de retourner à l’action.

“Pendant six mois, c’était juste:” Oh, nous allons vous donner quelque chose … Hmm, nous n’allons pas vous donner quelque chose “, puis” Nous n’allons rien vous donner, vous êtes coupé “Donc, ça a été une montagne russe très, très émotionnelle ces six à huit derniers mois mais j’ai un nouvel endroit et ils prennent soin de moi et je peux me battre, faire ce que j’aime.”

Maintenant réglé avec sa nouvelle promotion, mais toujours avec le goût amer de sa sortie UFC dans sa bouche, Millender a déclaré qu’il prévoyait de transformer ce sentiment d’injustice en performances positives à l’intérieur de la cage Bellator, en commençant contre Murietta samedi soir.

«C’est l’ambiance de la vie maintenant. Je vais toujours me battre avec une puce sur l’épaule », a-t-il déclaré. “Quelqu’un devra toujours payer pour ce qui s’est passé.”

.