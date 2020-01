Curtis Millender prévoit de donner à Moses Murrietta «l’air de ne pas appartenir»

Image via @ curtiouscurtis170 sur Instagram (photographe non répertorié)

Curtis Millender entre dans son combat au combat Bellator 238 contre Moses Murrietta avec une puce sur l’épaule.

Millender, qui a récemment été libéré de l’UFC, a immédiatement contacté Bellator pour essayer de signer avec la promotion après s’être battu pour eux en 2015 et 2017.

«Pour moi, à ce stade de ma carrière, il s’agit des plus gros jours de paie. J’ai contacté Bellator juste après l’annonce de la nouvelle parce que j’ai une famille que je dois soutenir », a déclaré Millender à BJPENN.com. «Je ne peux pas les aider à ne pas gagner l’argent que je devrais gagner. C’est ce que je dois faire. “

Bien que Curtis Millender soit content d’avoir signé un contrat d’un combat avec Bellator, il admet qu’il y a une rancune envers l’UFC. Il pense qu’il devrait toujours être avec la promotion alors qu’il est allé 3-2 et les gens qu’il a battus obtiennent de gros combats.

«Je suis à l’aise dans Bellator. Je n’ai rien de mauvais à dire sur une promotion. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que je ne suis pas blessé. Je sais que c’est une entreprise. Mais pour moi, c’est navrant quand je vois des gars comme Max Griffin se battre avec ‘Cowboy’ Oliveira. Comme allez mec, ça craint », a-t-il dit. «Je l’ai écrasé et il a réussi une minute et demie. Thiago [Alves] obtient toujours des combats et j’ai clowné Thiago. C’est ce que c’est. Je serai de retour au sommet du sport en peu de temps. “

Millender entre dans ce combat au Bellator 238 contre Murrietta avec un simple objectif de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs poids welters au monde.

“Je vais garder une rancune et l’utiliser pour leur montrer que me laisser partir était une erreur. Je l’utilise comme une puce sur mon épaule, je l’utilise comme carburant et je frappe tout le monde », a-t-il expliqué. “Montrez simplement que tout le monde est nul et que je devrais être au sommet.”

En fin de compte, Curtis Millender est confiant qu’il obtiendra sa main levée samedi et le fera de façon dévastatrice.

«Moïse n’est pas possible parce que ses pertes sont aux mains des meilleurs. Mais, malheureusement pour lui, je vais là-bas et je le range et lui donne l’impression qu’il n’appartient pas. Il suffit d’ouvrir plus d’yeux et de rouvrir certains yeux et de voir ce qui me vient ensuite. »

S’il gagne, il n’exclut rien, y compris un retour à l’UFC. Pour lui, il s’agit de savoir qui lui paiera le plus d’argent.

Pensez-vous que Curtis Millender battra Moses Murrietta au Bellator 238?

