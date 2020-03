CW 113: Mason Jones remporte le titre des poids légers, Paddy Pimblett revient pour gagner la colonne

Au milieu des critiques sur sa réponse à la pandémie de coronavirus, Cage Warriors 113 a livré vendredi soir une victoire à Bartosz Fabinski lors d’un affrontement entre deux combattants de l’UFC Londres déplacés. Un gros arrêt a couronné Mason Jones le champion des poids légers, et la star active la plus reconnaissable de la promotion, Paddy Pimblett, est revenue dans la colonne des victoires.

L’événement controversé s’est déroulé malgré les critiques pour l’avancement. Dans un contexte silencieux d’une arène vide, les juges de la cage et la vedette Darren Stewart portaient des masques et ont présenté un rappel brutal de la crise mondiale au fur et à mesure que l’action se déroulait.

Stewart a infligé le plus gros tir du premier tour du Main Event en ouvrant une énorme coupure sur la tête de Fabinski. Malgré les dégâts, le Polonais a avancé et a dominé la première place dans la seconde, échouant avec des tirs courts alors que «The Dentist» luttait pour une sortie. Il est sorti chaud dans le troisième, forçant Stewart à tirer pour un démontage. Pourtant, il a finalement inversé sa position et a continué d’imposer sa volonté jusqu’à la fin du combat.

Dans le co-événement principal, Mason Jones a été couronné nouveau champion des poids légers Cage Warriors après un combat dramatique en un tour avec Joe McColgan, d’Irlande du Nord.

McColgan détenait l’avantage de la portée, marquant généreusement le Gallois. Bien que Jones semblait détenir l’avantage de la force dans les situations de corps à corps, il ne semblait pas tirer le meilleur parti des positions lorsqu’il a maintenu McColgan. “The Dragon” a montré à quel point il était dynamique lorsqu’il a percuté le combattant FAI et a posé un genou à plat, l’attachant à la toile avant de le terminer avec des coups de poing.

Malgré un rassemblement tardif de Nathan Jones, David Bear n’a jamais semblé mal à l’aise en route vers un ouvrier comme une victoire sur l’artiste à élimination directe. Jones semblait impatient de lâcher ses mains, se rapprochant trop facilement permettant au judoka de bondir avec des éliminations. Il a coupé le combattant français au début de la dernière strophe, mais Bear a immédiatement repris le combat au sol, évitant complètement la brève menace.

Le leader promotionnel Paddy Pimblett est retourné dans la colonne gagnante de façon retentissante avec des performances cliniques contre l’irlandais irlandais Decky Dalton pour ouvrir la carte principale.

Dalton a donné au Liverpudlian une ouverture sur le sol et s’est immédiatement retrouvé emmêlé dans sa toile. “The Baddy” a attaqué un étranglement avant d’isoler un bras et a déchargé avec des grèves qui ont finalement arrêté le concours alors que Dalton se mettait à quatre pattes.

En tête de la carte préliminaire, Perry Goodwin a dû mordre son protège-dents et se balancer pour les clôtures au troisième tour après avoir été ouvert par un coude de Steve Aimable dans les derniers affres du deuxième. Les frappes lisses de Goodwin lui ont donné l’avantage lors du premier avant qu’Aimable ne montre son stellar aux prises dans le cadre central. C’est Goodwin qui a pris Aimable à l’épreuve dans le troisième, obtenant une victoire dans un combat de poids plume passionnant avec des scores de 29-28 sur les trois tableaux de bord des juges.

Connor Hignett a marqué un KO dévastateur au troisième tour après avoir chassé une grande partie de son affrontement avec les Irlandais expérimentés Darragh O’Gorman. Après avoir passé une grande partie de la deuxième image à combattre les tentatives de soumission, Hignett est sorti de son coin comme un homme possédé dans la troisième et a frappé l’Irlandais d’un coup dévastateur.

Plus tôt dans la nuit, Adam Amarasinghe a examiné toutes les mesures de son statut de gardien avec un KO dévastateur de Jake Bond. Après une attaque dévastatrice, le prospect très bien noté a fustigé son adversaire d’une main droite croquante dans la dernière seconde du premier tour pour mettre fin au combat.

Découvrez les résultats complets ici.