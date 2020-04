Cyborg veut un combat de boxe avec le champion incontesté Braekhus

Depuis que Conor McGregor a traversé le box pour Floyd Mayweather, nous avons vu un défilé sans fin d’autres combattants des deux côtés de la fracture sportive parler de se battre entre eux. Le gros problème? 99% de cette claque ne se transformera jamais en quelque chose de concret. Le président de l’UFC, Dana White, n’est clairement pas à l’aise de permettre à un plus grand nombre de ses meilleurs athlètes de goûter aux meilleurs jours de paie offerts en boxe. Et la plupart des boxeurs ne sont clairement pas intéressés à se faire fouetter le cul dans une cage.

Mais il y a une personne que nous croyons quand ils disent qu’ils vont boxer, et c’est Cris Cyborg. La championne des poids plumes Bellator jouit de sa liberté retrouvée avec le vieux promoteur Scott Coker, qui semble plus qu’heureux de la laisser déployer ses ailes aussi larges que possible.

“Je m’entraîne beaucoup en boxe maintenant”, a déclaré Cyborg dans une récente interview avec TMZ Sports. «Je pensais à peut-être faire mon prochain combat de boxe. Moi et Cecilia Braekhus parlons toujours d’avant en arrière. Mais, tu sais, je m’entraîne … Je pense que tout le monde va être un très bon match pour moi. Ça va être un super combat. J’aime me mettre au défi. Je ne cherche jamais la voie facile. J’aime m’entraîner dur et faire le meilleur combat pour ma carrière, pour mes fans. »

Braekhus serait en effet un défi sérieux – elle détient les titres WBA, WBC, IBF, WBO, IBO et The Ring femmes poids welter et siège actuellement à 36-0 dans sa carrière professionnelle et 75-5 en tant qu’amateur.

“Je participe toujours à tout, jiu-jitsu, lutte, MMA, jiu-jitsu, grappling”, a déclaré Cyborg. «Je n’ai jamais eu l’occasion de me battre en boxe. Pour moi, ce sera un honneur de la combattre. Je m’améliore chaque jour. Je ne pense jamais que je sais tout, j’apprends juste, ouvre mon esprit. La boxe est très différente du MMA, beaucoup de choses à savoir. Mais j’apprends tous les jours et j’en suis très heureux. “

Beaucoup de combattants parlent d’être prêts à se battre au mieux, mais Cyborg met son argent là où se trouve sa bouche. Quand elle a essayé le Muay Thai, elle est montée sur le ring avec Jorina Baars, l’une des femmes les plus coriaces du moment. Baars l’a battue de manière convaincante pour remporter une décision unanime, mais cela n’a clairement pas empêché la star de Cris de monter, ni changé son attitude face à la compétition la plus difficile qu’elle puisse obtenir.

Cyborg est donc sérieux. Nous imaginons que Braekhus serait prêt. Les deux femmes rivalisent pour les promoteurs qui opèrent sous DAZN. Tout semble vraiment facile à assembler. La seule question qui se pose maintenant est de savoir quand le Coronavirus permettra aux sports de combat de reprendre.