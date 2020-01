Cynthia Calvillo contre. Antonina Shevchenko ajoutée à l’UFC Lincoln

Un important choc de paille de paille a été ajouté à la deuxième visite de l’Octogone à la ville de Lincoln.

En confirmant la combat stellaire de l’événement entre Anthony Smith et Glover Teixeira, la UFC a profité de l’occasion pour annoncer trois autres combats, dont un qui correspond au membre de Team Alpha Male, Cynthia Calvillo, avec le natif du Kirghizistan, Antonina Shevchenko.

Calvillo, numéro dix du classement, vient de son premier match nul contre Marina Rodriguez dans le UFC Fight Night Washington. Le combat a été contesté en poids convenu depuis que Calvillo est monté sur la balance avec 4,5 livres en surpoids.

Auparavant, le combattant de 32 ans était dans une séquence de deux victoires consécutives grâce à des victoires sur Poliana Botelho et Cortney Casey.

Shevchenko a fait son arrivée dans l’organisation par le biais de la série Contender de Dana White et a depuis remporté deux des trois combats qu’il a disputés. Dans son dernier concours, qui a été désigné comme Night Fight of UFC Fight Night Newark, soumis à la polonaise Lucie Pudilova au second tour.

L’UFC Fight Night Lincoln est célébrée le 25 avril à la Pinnacle Bank Arena.