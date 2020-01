Cynthia Calvillo se dirige vers 125, attend ses débuts UFC poids mouche en avril

Image via UFC Instagram

Cynthia Calvillo a officiellement terminé avec la division de poids de 115 livres.

Après avoir clôturé 2019 en combattant Marina Rodriguez pour un match nul majoritaire – un combat dans lequel elle a manqué de poids après que son corps a commencé à s’arrêter pendant sa coupe – Calvillo a pris la décision de passer à la division des poids mouches des femmes. Calvillo, 32 ans, reviendra dans la division pour la première fois depuis ses débuts professionnels en août 2016.

Cette décision n’est pas seulement pour la santé de Calvillo, mais une grande partie de la décision est de tirer le meilleur parti du travail nécessaire pour mener la lutte pour elle-même et les entraîneurs qui l’entourent.

“Avec mon âge, j’ai 32 ans, mon corps a changé depuis que j’ai fait mon [UFC] débuts et il était vraiment difficile de faire ces réductions de poids de manière cohérente », a déclaré Calvillo à BJPENN.com. «Je me suis battu tellement de fois en gardant mon poids corporel bas que cela aurait pu endommager mon corps. J’apprends que maintenant et quand je suis arrivé à l’UFC, il n’y avait pas de division poids mouche. Il n’y avait qu’une division de paille et j’ai dit que je vais essayer. Je l’ai fait, j’ai toujours voulu me mettre en enfer à chaque fois et je l’ai fait. Cela en faisait partie, tout le monde coupe un tas de poids. Les filles et les gars réduisent leur poids, ce n’est pas la même chose.

«L’une des choses qui m’a fait réaliser [I need to make a move], pour moi de donner les performances que je mérite non seulement avec le travail que je fais, mais aussi le travail que mes coachs font et le soutien autour de moi… Je peux rendre 125 faciles. Je serai probablement un plus petit combattant à 125 ans mais moi et mon équipe, les gens autour de moi ont décidé qu’il était préférable pour moi de combattre au poids des mouches. “

Cynthia Calvillo a fait ses débuts en octogone à l’UFC 209, soumettant Amanda Cooper au premier tour. Elle continuerait à remporter des victoires sur Pearl Gonzalez et Joanne Calderwood avant de subir la seule perte de sa carrière professionnelle contre Carla Esparza à l’UFC 219. Calvillo remporterait deux autres victoires, mais manquerait deux fois de poids au cours de ses trois dernières apparitions.

Avec le passage à une catégorie de poids plus saine, Calvillo détient déjà des victoires en carrière contre Calderwood, Montana De La Rosa et Gillian Robertson qui concourent toutes dans la division féminine de 125 livres. Calvillo espère devenir, peut-être, la version féminine d’une légende qui a fait bouger les choses malgré sa petite taille.

“Je veux donner à tout le monde le meilleur de moi et peut-être que je peux être comme Frankie Edgar – ne pas perdre beaucoup de poids, être un plus petit combattant et il a quand même gagné”, a déclaré Calvillo. «J’ai déjà combattu à 125 ans, mais c’est très attrayant pour moi d’être dans la division des pailles parce que j’adore cette division. Il y a des monstres là-bas, c’est la division la plus profonde de l’UFC, c’est très excitant pour moi. Je ne peux pas me faire ça donc je me donne un coup de pied dans la division des mouches. “

L’année 2019 a été un peu chaotique pour Cynthia Calvillo avec des blessures, des changements d’adversaires, la recherche d’un nouveau camp et le tour de montagnes russes que le jeu de combat peut apporter. Avec une année d’apprentissage et de croissance à son actif, Calvillo est prête à avoir un impact en 2020 et pense que ses débuts en poids mouche auront lieu au printemps.

“J’espère, je pense que je pourrais avoir un combat aligné en avril”, a déclaré Calvillo. «Je suis très chanceux que l’UFC veuille encore me donner des opportunités. Je suis très reconnaissant d’être dans ces positions et je pense que ce prochain combat va être bon. Ça va être super pour les fans et plus de motivation [for me]. Alors, faites attention et préparez-vous à entendre parler d’un combat passionnant pour mes débuts dans la division des poids mouches. »

Êtes-vous d’accord avec la décision de Cynthia Calvillo de passer au 125?