Dan Hardy décompose Israël Adesanya contre Yoel Romero

Israël Adesanya, nouvellement couronné champion des poids moyens de l’UFC, met son titre en jeu pour la première fois lorsqu’il affrontera le puissant cubain Yoel Romero dans l’événement principal de l’UFC 248 le 7 mars.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) a connu une ascension fulgurante au sommet de la division de 185 livres, battant des goûts de Derek Brunson, Anderson Silva, Kelvin Gastelum et, plus récemment, Robert Whittaker pour se tenir au Sommet des poids moyens de l’UFC.

Maintenant, il fait face à son premier test en tant que champion en titre alors qu’il se prépare à affronter l’ancien médaillé olympique de lutte libre Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC), qui offre de remporter un titre UFC à la quatrième fois. “Le Soldat de Dieu” a vu à deux reprises des inclinaisons à l’or de l’UFC refusées avant de se battre la nuit après avoir échoué à faire du poids, tandis que sa première tentative s’est terminée par une décision unanime de défaite contre Robert Whittaker. Maintenant, à l’âge de 42 ans, Romero vise à nouveau l’or contre Adesanya à Las Vegas.

L’analyste de l’UFC Dan “The Outlaw” Hardy sait ce que c’est que de se battre pour un titre UFC, et dans son dernier épisode de “The War Room”, il partage son point de vue avant le choc de l’événement principal. Découvrez son évaluation d’avant-combat via la vidéo ci-dessus.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

