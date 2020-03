Dan Hardy décompose Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk

C’est le champion contre l’ancien champion à Las Vegas samedi.

La reine des poids paille de l’UFC Zhang Weili (20-1 MMA, 4-0 UFC) met son titre de 115 livres en jeu contre la championne la plus dominante de la courte histoire de la division, Joanna Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC).

C’est un match qui a captivé l’imagination des fans de combat menant à l’UFC 248, où la paire se battra à la T-Mobile Arena pour le titre dans l’événement co-principal.

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens et analyste respecté de l’UFC, Dan «The Outlaw» Hardy, a eu le privilège d’être aux côtés des deux femmes pour se battre, et dans son dernier épisode de «The War Room», il partage son point de vue avant leur championnat choc. Découvrez son évaluation d’avant-combat dans la vidéo ci-dessus.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

