Dan Hardy discute de Leon Edwards, motivé et dangereux

Leon Edwards se lancera dans sa bataille de l’événement principal avec Tyron Woodley à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres avec une tonne de motivation et beaucoup à gagner, selon l’analyste de l’UFC et ancien challenger du titre des poids mi-moyens Dan Hardy.

Hardy s’est entretenu avec MMA Junkie dans les coulisses lors des pesées officielles de l’UFC 246 à Las Vegas plus tôt ce mois-ci et a donné son point de vue rapide sur le match principal du 21 mars à l’O2. Il a dit qu’il pensait que le moment était parfait pour Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) d’intensifier et de montrer au monde à quel point il est bon contre l’ancien champion des poids mi-moyens Woodley (19-4-1 MMA, 9-3- 1 UFC) dans un tournoi principal de cinq rondes sur le sol national.

Hardy a déclaré que le vainqueur mériterait un tir au titre lors de son prochain match.

“Absolument – je ne vois pas comment, surtout si c’est Leon, car il est prêt pour cette opportunité depuis longtemps”, a déclaré Hardy.

Edwards mène une séquence de huit victoires consécutives. Ses trois dernières sorties l’ont vu remporter des victoires décisives sur Donald Cerrone, Gunnar Nelson et l’ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos. Woodley fera sa première apparition en cage depuis qu’il a perdu le titre des poids mi-moyens contre Kamaru Usman à l’UFC 235 en mars 2019.

Le couple a fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, Edwards semblant se mettre sous la peau de Woodley quand il s’est moqué des talents de rappeur de l’ancien champion. Hardy a déclaré que les échanges insignifiants sur les médias sociaux ne servent qu’à ajouter une autre couche d’intérêt à un match déjà intrigant.

“Je pense que le moment est bien choisi car à ce stade, ils sont tous deux agacés – il y a une aiguille entre les deux”, a-t-il déclaré. “Donc je pense juste que ça va ajouter un peu d’épices et un peu de saveur au combat. Je pense que ça va permettre à Leon de sortir un peu plus de sa coquille et aux fans de voir le genre de personne et le genre de combattant qu’il est vraiment. Il n’a pas encore atteint son potentiel, et je pense que cela pourrait être le combat qui l’aiderait à le faire. “

La mission de Woodley est claire: se diriger vers le territoire ennemi, couper la séquence de victoires d’Edwards et se catapulter de nouveau dans la course au titre. Il a également l’habitude de suspendre l’accusation de recrudescence des Britanniques, a déclaré Hardy.

“Tyron Woodley est un combattant très dangereux”, a déclaré Hardy. “Il a ce piston d’une main droite. Il a un sacré jeu de catch. Nous l’avons vu traverser Darren Till. »

Ce résultat peut servir d’avertissement à Edwards, mais Hardy a également déclaré que l’homme de Birmingham pourrait le considérer comme une motivation supplémentaire. Till et Edwards se battaient tous les deux pour la meilleure facturation lorsque l’UFC est arrivée à Londres en mars 2019. En fin de compte, c’est Till qui a décroché la vedette contre Jorge Masvidal, tandis qu’Edwards a dû se contenter d’un combat co-principal contre l’Islandais. grappler Nelson.

Edwards a obtenu le meilleur résultat des deux Britanniques cette nuit-là, et Hardy a déclaré que l’opportunité pour “Rocky” de réussir là où Till a échoué contre Woodley pourrait servir de motivation supplémentaire avant le retour de l’UFC en Angleterre.

“Je pense qu’il y a un avantage pour Leon à remporter cette victoire sur Tyron parce que Darren Till ne l’a pas fait – parce qu’il y avait cette animosité entre lui et Till avant”, a-t-il déclaré. «Je pense simplement qu’il y a beaucoup à gagner pour Leon et je pense que c’est un facteur de motivation pour lui. Leon motivé est dangereux, et je suis excité pour lui. “

