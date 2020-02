Dan Hardy donne un aperçu de Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Face à un colossal favori des paris dans le co-événement principal de l’UFC 247, Katlyn Chookagian a-t-elle une chance de vaincre la championne dominante des poids mouches des femmes de l’UFC, Valentina Shevchenko?

C’est l’une des questions auxquelles Dan Hardy tente de répondre dans son dernier épisode de “The War Room”, sur lequel il détaille les tenants et les aboutissants de la confrontation du championnat des mouches à Houston samedi.

Shevchenko est un favori -1667 presque insoutenable avec BetMGM, tandis que Chookagian est un tir long de +675. Ces chances reflètent également l’opinion générale des fans, Chookagian étant considérée comme un outsider de taille alors qu’elle affronte le plus grand combat de sa carrière.

Mais, en dépit de son statut non imaginé, il y a quelques domaines dans lesquels Chookagian pourrait être en mesure de réussir contre Shevchenko. Hardy examine les tendances et les techniques des deux femmes avant leur match.

Découvrez l’évaluation de Hardy dans la vidéo ci-dessus.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

