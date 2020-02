Dan Hardy énumère ses 10 meilleurs combats UFC de la décennie

Par: MMAjunkie Staff |

25 février 2020 13 h 50

Beaucoup de MMA mémorables ont baissé au cours de la dernière décennie.

Et pour récapituler certains des moments les plus excitants et divertissants de l’UFC dans les années 2010, l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC et commentateur actuel des couleurs, Dan Hardy, examine en profondeur les 10 meilleurs combats de la société pour BT Sport.

Les meilleurs choix de Hardy incluent des combats tels que Robbie Lawler contre Rory MacDonald, Dustin Poirier contre Justin Gaethje, Andrei Arlovski contre Travis Browne et Jon Jones contre Alexander Gustafson, entre autres.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir quel combat est classé n ° 1 dans la liste des 10 meilleurs combats UFC de la décennie de Hardy.

.