Dan Hardy intéressé à affronter Anthony Pettis ou Donald Cerrone à son retour

Dan Hardy

Poids welter Dan Hardy il pense que son passage dans l’octogone n’est pas terminé.

“The Outlaw” n’est pas revenu dans l’octogone depuis Septembre du 2012 après avoir eu une maladie cardiaque connue sous le nom Wolff-Parkinson-White qui a laissé sa carrière en pause. Hardy Il a fait un excellent travail en tant qu’analyste pour UFC, mais 2018, les Anglais obtinrent un congé médical pour revoir l’action.

Pour le moment, il n’y a rien de concret, mais Hardy il connaît le genre de combat qu’il veut à son retour.

“Tout d’abord, maintenant je suis analyste”dit Hardy récemment ESPN. “Je suis un commentateur, donc je ne veux pas me battre contre quelqu’un qui est sur le point de se battre pour la ceinture parce que je ne suis pas intéressé à intervenir et à modifier tout type de classement et à m’impliquer dans ce genre de conversations.”

Le combattant qui aura 38 ans Vous avez déjà quelques idées sur des adversaires qui pourraient correspondre à votre situation.

“Les gens avec qui j’ai eu des conversations et sur les combats, évidemment, Cowboy serait en tête de liste parce que c’est un excellent choix.”dit Hardy. «Anthony Pettis, c’est quelque chose dont j’ai discuté avec Paul Felder et qu’il a discuté avec Anthony. C’est un combat que nous aimerions tous les deux voir se produire un jour. »

“Ce sont des garçons vers la fin de leur carrière, des garçons qui ont eu quelques combats et qui se connaissent et qui ont une bonne expérience, pas des garçons qui sont le chemin d’une opportunité de titre.” Cela me met juste dans une situation délicate. Je veux m’éloigner du sport et rester analyste parce que j’apprécie ce travail que j’ai maintenant. »

Hardy a un dossier de 6-4 dans UFC et a été challenger de la ceinture poids welter en 2010, perdant par décision unanime devant Georges St-Pierre à l’UFC 111. Le combattant Team Rough House a un dossier de 25-10 et un Pas de réponse dans sa carrière qui a commencé en 2004.