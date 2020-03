Dan Hardy pense qu ‘«il y a beaucoup de façons», Justin Gaethje peut causer des problèmes à Conor McGregor

Image via Daily Express / Sportsnet

Dan Hardy pense que Justin Gaethje peut poser beaucoup de problèmes à Conor McGregor dans un combat potentiel.

McGregor et Gaethje se sont échangé des coups de feu et une rumeur a récemment circulé selon laquelle un combat entre les deux pourrait avoir lieu cet été. Et, si c’est le cas, Hardy pense que Gaethje peut regarder le combat contre Chad Mendes pour voir où il peut réussir.

Hardy pense également que le pouvoir et la lutte de Gaethje seront un problème pour l’Irlandais.

“Donc, vous avez Conor redescendant à 155, où le combat est le plus susceptible d’être. Il avait fière allure au poids welter. Je me demande comment cela revient à 155 parce que j’ai l’impression qu’il a pris de la masse musculaire. Les épaules et les triceps étaient beaucoup plus gros », a déclaré Dan Hardy sur Submission Radio. «Il y a donc une question sur la façon dont cette réduction de poids se passe et comment cela réagit si Gaethje décide de lutter. Nous retournons au Chad Mendes parce que quelqu’un avec une compétence et un camp d’entraînement complet de Chad Mendes pourrait avoir un impact plus important sur Conor cette nuit-là parce qu’il a fait un sacré bon coup et qu’il intervenait à court préavis.

«Vous devez penser que Justin Gaethje est un bien plus gros que Chad Mendes. Il a cette offensive de lutte s’il en a besoin et peut se bousculer pendant 25 minutes s’il en a besoin. Il maintient également ce pouvoir tard dans les tours », a-t-il poursuivi. «Il y a donc beaucoup de façons dont Justin Gaethje peut être un problème pour Conor. Surtout si Conor a du mal à redescendre à 155 et qu’il n’est pas le même combattant qu’il était contre Cowboy. “

Bien que Hardy sache que Justin Gaethje peut donner des problèmes à Conor McGregor, il dit que c’est un combat où l’Irlandais pourrait également marquer une victoire par élimination directe. Il espère donc que le scrap sera fait car ce serait un combat très intéressant et compétitif.

