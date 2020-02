Dan Hooker accueille Paul Felder de façon traditionnelle maorie

Dan Hooker n’était pas sur le point de manquer de respect à Paul Felder dans le salut traditionnel maori, mais s’assurait de le regarder droit dans les yeux.

La salutation traditionnelle maorie implique que deux personnes se pressent le nez et parfois le front, ensemble souvent utilisées comme un moyen de saluer les gens lors des grandes cérémonies.

Et devant leur tête d’affiche ce samedi à l’UFC sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Hooker a serré la main de Felder, puis a intensément regardé dans ses yeux alors qu’ils se pressaient le nez. Hooker a clairement indiqué que ce combat était personnel pour lui, alors qu’il affrontait Felder pour la deuxième fois.

Felder a également affronté ses coéquipiers de Hooker City Kickboxing, Brad Riddell, Kai Kara-France et les champions de l’UFC Alexander Volkanovski et Israel Adesanya.

Bien que sa confrontation avec Felder n’ait peut-être pas été aussi passionnée que la première fois, Hooker savait qu’il devait se tenir par respect pour la culture maorie.

“En l’acceptant, les Maoris sont un lieu de paix”, a déclaré Hooker. “Vous ne pouvez pas apporter une telle tension à un Maori. Il aurait été incroyablement irrespectueux de ma part de le pousser ou de le pousser ou de le manquer de respect et de nier le hongi, donc je suis un homme de respect. J’ai dû donner le hongi parce que je respecte tellement la culture maorie, et je respecte les gens, et c’est leur terre, c’est la culture, alors oui, vous devez respecter cela. J’ai trop de respect pour la culture maorie pour faire quoi que ce soit de stupide ou d’irrespectueux. »

Vous pouvez consulter les faits saillants de la cérémonie ci-dessus, ainsi que notre galerie de photos ci-dessous.

