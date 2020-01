Dan Hooker de l’UFC Auckland dit que Paul Felder a fait des choses personnelles: «Je vais plier ce garçon comme un transat»

Dan Hooker, un concurrent léger en hausse de l’UFC, rend les choses personnelles avant son combat crucial contre le vétéran Paul Felder à l’UFC Fight Night 168 le 23 février en direct sur ESPN + depuis la Spark Arena d’Auckland, en Australie.

Alors que Hooker est un combattant qui laisse généralement ses compétences parler, le finisseur de 29 ans a déjà commencé son attaque contre Felder avant le combat. C’est parce que “Irish Dragon” a récemment déclaré qu’il voulait assommer Hooker devant sa propre famille, ses amis et les fans de sa ville natale. Hooker s’est naturellement opposé aux commentaires de Felder et est maintenant à court de sang.

“Pour moi, c’est définitivement franchi cette ligne”, a déclaré Hooker à MMA Junkie. «Je ne pensais pas que ce combat avait besoin de tout cela. Je ne pensais pas que ce combat avait besoin de quoi que ce soit ajouté, vous savez? Nous sommes deux des meilleurs, nous ne sommes que des bagarreurs, nous aimons entrer et jeter. »

«Je ne pense pas que c’était nécessaire, mais s’il veut commencer à jeter ces choses là-bas, je ne vais pas m’asseoir et le prendre. Je vais riposter, je vais apporter de la chaleur et oui, ça a définitivement franchi la ligne pour moi, je suis entré dans une nature très personnelle. “

Hooker, originaire d’Auckland, est statistiquement l’un des meilleurs finisseurs à 155 livres aujourd’hui. En dehors de sa récente victoire à l’unanimité sur l’ancien challenger du titre Al Iaquinta en octobre dernier, “Hangman” a terminé ses huit autres victoires à l’UFC par élimination directe ou soumission. C’est un taux de finition incroyable, et un Hooker tentera de mettre en œuvre quand il rencontrera Felder le mois prochain.

“Je vais plier ce garçon comme un transat, je vous le promets”, a déclaré Hooker.

«Je pense que ça va être un début rapide. Que cela arrive dans le premier ou le cinquième, je m’en fiche. Ça dépend de lui. C’est quand il veut prendre ces risques, mais je mijote ce garçon, je le promets. “

Si Hooker est en mesure de retirer Felder dans sa première offre pour le Main Event et de faire en sorte que «Irish Dragon» mange ses mots, cela augmentera considérablement son stock de poids léger en 2020. Après tout, «Hangman» a produit un record 6-1 depuis sa création. son retour à 155 livres en 2017.

“Cela me donne une chance de figurer parmi les cinq premiers, sans l’ombre d’un doute”, a déclaré Hooker à propos d’une victoire sur Felder. “Nous avons le combat Tony-Khabib à venir. (Justin) Gaethje attend dans les coulisses; on dirait qu’il sera le prochain coup ou Conor (McGregor). Conor est sur une séquence de victoires sans combat pour le moment, Gaethje est sur une séquence de trois victoires consécutives. La victoire sur Felder me met sur une séquence de victoires de trois combats, ce qui me met dans la même position que Gaethje, alors soit nous nous battons, soit il écarte mon chemin. »

«Main event, terminer sur Felder, cela me place dans le top cinq. Cela me donne une fissure à 100% à l’un de ces grands noms. »

Pour plus d’informations sur les cartes de combat de l’UFC Auckland, cliquez sur ici.