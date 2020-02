Dan Hooker devance Paul Felder par décision

Dan Hooker est un poids plume dégingandé qui utilise sa gamme pour une efficacité maximale. Paul Felder est un buzzsaw qui aime mordre son bec, fermer la distance et jeter.

C’est ce qui a rendu le principal événement de l’UFC de samedi sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, si intrigant sur le papier, et le combat a livré exactement ce qu’il avait promis.

Pendant cinq rounds exténuants, le duo a mis en place un affichage qui était à la fois de compétence et de grain, tandis que le duo se reconstituait.

En fin de compte, Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC), qui s’entraîne à Auckland City Kickboxing, a remporté la victoire de la ville natale à Spark Arena par décision partagée. Hooker a obtenu la meilleure fin de deux des trois cartes de score 48-47 dans un combat aussi proche que les scores l’indiquent.

Après le combat, Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) a indiqué que la retraite pourrait être dans les cartes.

“Je savais que c’était proche”, a-t-il déclaré. «J’ai l’impression de l’avoir beaucoup blessé pendant le combat, mais il a été éliminé, ce qui est intelligent. Il m’a bien fait exploser. C’est peut-être pour moi. “

Le premier tour a vu Hooker, qui avait un avantage de quatre pouces, utiliser sa gamme. Il a gardé Felder à distance avec des coups de pied avant et des coups de pied à la jambe de tête. Lorsque Felder a atterri, cependant, il l’a fait avec autorité, en balançant Hooker avec une paire d’hameçons gauches pendant la manche, laissant présager des choses à venir.

Au tour 2, l’œil droit de Felder était enflé, mais il s’est avancé. Hooker a continué à jouer au matador, a continué à tirer des coups de pied et a laissé Felder agité.

Au troisième tour, cependant, Felder a réussi à comprendre comment réduire la distance et s’engager, même avec un œil fermé, et l’élan du combat a changé. Hooker n’a jamais eu de réponse pour les gauches puissantes et bien placées de Felder, et les dégâts ont commencé à s’accumuler.

Dans le quatrième, la vedette de Rufousport a continué d’augmenter la chaleur, et il y avait un sentiment que Felder pouvait gagner le combat après tout. Ce qui avait été une foule tapageuse au début du combat est devenu nerveux lorsque les deux ont échangé, Felder obtenant le meilleur des choses.

Les deux concurrents ont tenté la victoire au cinquième. Ce qui aurait pu être le moment décisif est arrivé tard, lorsque Hooker a paré un Felder en charge et l’a transformé en démantèlement. Felder a fait de son mieux pour se libérer, mais l’équilibre de Hooker dans les brouillages de dernière minute a fait la différence.

Dans les statistiques générales de combat (qui peuvent parfois manquer de contexte, étant donné que les combats sont marqués tour par tour et non dans l’ensemble), Felder a battu Hooker dans des frappes importantes 133-119. Felder a obtenu le meilleur des frappes à la tête à 84-75, tandis que Hooker a décroché 36 frappes à gauche pour 28 Felder.

Cette victoire était la troisième de suite de Hooker et la septième en huit combats depuis son passage du poids plume. Il a appelé Justin Gaethje par la suite. Felder, de son côté, a réussi une séquence de victoires de deux combats. Les deux hommes ont été transportés à l’hôpital local après le combat.

Alors qu’il y avait une tension élevée entre les deux hommes dans la préparation du combat, Hooker était conciliant après que Felder ait fait allusion à la retraite.

“Un honneur”, a déclaré Hooker de partager l’octogone avec Felder. “C’est un fils d’arme à feu.”

Les résultats complets de l’UFC sur ESPN + 26 incluent:

Dan Hooker bat. Paul Felder via décision partagée (48-47, 47-48, 48-47)

Jimmy Crute bat. Michal Oleksiejczuk via soumission (Kimura) – Tour 1, 3:29

Yan Xiaonan bat. Karolina Kowalkiewicz par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Marcos Rogerio de Lima bat. Ben Sosoli via KO (coups de poing) – Tour 1, 1:28

Brad Riddell bat. Magomed Mustafaev via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Zubaira Tukhugov bat. Kevin Aguilar via TKO (coups de poing) – Tour 1, 3:21

Jalin Turner bat. Josh Culibao via TKO (sol et livre) – Tour 2, 3:01

Jake Matthews bat. Emil Meek via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Song Kenan bat. Callan Potter via KO (coups de poing) – Round 1, 2:20)

Kai Kara-France bat. Tyson Nam via décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Angela Hill bat. Loma Lookboonmee par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Priscila Cachoeira bat. Shana Dobson via KO (coups de poing) – Round 1, 0:40

