Dan Hooker espère que le combat contre Dustin Poirier se poursuit

C’était une confrontation pour laquelle les fans de combats toutes-actions avaient mis en place des rappels dans leurs calendriers Google: l’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC Dustin Poirier contre Dan Hooker, qui devait faire la une de l’UFC San Diego le 16 mai.

Ensuite, comme tous ceux qui passent actuellement leurs journées à la maison peuvent vous le dire, la pandémie mondiale de coronavirus a frappé. Toute tentative de faire le combat, qui avait été acceptée mais pas encore officiellement signée, a été abandonnée lorsque l’État de Californie a prolongé sa suspension des activités de sports de combat jusqu’à la fin du mois de mai, effaçant ainsi la carte prévue de l’UFC.

Hooker, pour sa part, était naturellement déçu de la chute de l’événement.

“C’est juste quelque chose pour lequel je vis, mec”, a récemment déclaré Hooker à MMA Junkie. «Je vis pour entrer dans la cage, je vis pour donner un spectacle. Tout espoir qu’ils me donnaient, j’allais à fond dessus. Pour moi, le seul message que je recevais de l’UFC était un feu vert. … Alors je m’entraînais, je me mettais en forme, j’étais préparé comme je pouvais l’être dans les circonstances du moment. Il m’a donc fallu une journée, hier, l’entraînement n’était pas motivé, mais j’ai hâte de reprendre certaines séances aujourd’hui. “

Il n’est pas trop difficile de comprendre pourquoi ce combat est si significatif pour le Néo-Zélandais. La récente victoire de Hooker par décision partagée sur Paul Felder est un des premiers candidats au titre de Combat de l’année, et son stock n’a jamais été aussi élevé. Une victoire sur un concurrent aussi respecté que Poirier pourrait être tout ce qu’il faut pour percer dans le peloton d’élite à 155 livres.

Pendant ce temps, Poirier a commencé à pêcher pour se battre avec Tony Ferguson après que Khabib Nurmagomedov ait dû se retirer de son malheureux appariement UFC 249. Cela n’a pas marché, mais de toute façon, Hooker n’est pas en colère contre Poirier pour la tentative.

“C’est une entreprise”, a déclaré Hooker. «Tout ce jeu est risque / récompense. Aurais-je envisagé l’idée d’un combattant de rang inférieur à ce moment dans ces circonstances? Définitivement pas. Donc, pour Dustin de jeter son nom dans le chapeau pour un combat qui l’aurait potentiellement remis sur la bonne voie qu’un combat contre moi, vous savez, je n’ai aucun problème avec ça. S’il m’a refusé de combattre Gaethje, Ferguson ou McGregor, je ne peux pas m’en fâcher parce que je lui ferais exactement la même chose. »

Tout ce que Hooker peut faire pour l’instant est de reprendre l’entraînement et de contrôler les choses qu’il peut, et d’espérer que le combat contre Poirier se réalisera quand tout sera dit.

“J’aime le match, deux des attaquants les plus qualifiés de ce top cinq, mais son classement, mec, c’est vraiment pourquoi, sans importance pour tout le monde, il est n ° 2 au monde et il est le dernier gars à se battre pour le titre, », A déclaré Hooker. «Si vous voulez vous mettre en position pour un tir au titre, battre le dernier gars à se battre pour le titre dans un événement principal est la façon dont vous le faites. Indépendamment de tout le reste, j’ai l’impression de bien me mesurer à n’importe qui dans toute la division. Donc c’était vraiment, juste pour les classements, je regarderai, j’obtiendrai le n ° 2, puis je regarderai les styles réels et comment nous nous alignerons une fois que j’aurai le contrat de combat. “

Pour en savoir plus sur «Pendu», regardez la vidéo ci-dessus.

.