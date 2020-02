Dan Hooker et Paul Felder sont tous deux hospitalisés après la FOTN UFC sur ESPN + 26 Headliner

Lors de l’UFC d’hier soir sur l’événement principal ESPN + 26, Dan Hooker a battu Paul Felder dans une décision partagée serrée. Lors de la conférence de presse d’après-combat, l’UFC a annoncé que les deux combattants avaient été hospitalisés à la suite de leur guerre à cinq coups de rasoir. Paul Felder a ensuite partagé une photo des deux à l’hôpital sur son compte Instagram, que vous pouvez voir ci-dessous.

Comme indiqué, Felder semblait envisager la retraite dans son entretien d’après-combat avec Dan Hardy. Les deux combattants ont montré une démonstration d’esprit sportif après leur combat intense. Dan Hooker a levé la main de Felder et ils ont partagé une étreinte rapide. Il semble que leur esprit sportif ait été prolongé lors de leur visite à l’hôpital.

Hooker vs. Felder a reçu Fight of the Night pour la carte de combat de la nuit dernière. En conséquence, les deux hommes ont reçu 50 000 $ supplémentaires. L’événement a eu lieu hier à la Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il a été diffusé en direct sur ESPN +.