Dan Hooker interpelle Justin Gaethje après l’UFC Auckland

Image: @UFC sur Instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Justin Gaethje, a été rappelé par Dan Hooker à la suite de sa victoire par décision partagée sur Paul Felder lors de l’événement principal de l’UFC Auckland.

Le commentateur de l’UFC, Dan Hardy, a demandé à Hooker qui il voulait après avoir battu Felder, et il n’a pas hésité à dire qu’il voulait combattre Gaethje.

«J’ai mis mon œil sur quelqu’un. Je veux la bataille de la bobine de surbrillance. Je veux Justin Gaethje ensuite. Allons-y », a déclaré Hooker.

Hooker a augmenté sa séquence de victoires à trois combats consécutifs avec des victoires sur Felder, Al Iaquinta et James Vick au cours de cette séquence. Gaethje a également une séquence de victoires de trois combats en ce moment, avec des victoires sur Donald Cerrone, Edson Barboza et Vick. Les deux hommes sont classés dans le top 10 de la division des poids légers et les deux hommes sont des combattants très excitants, donc Hooker vs Gaethje serait un combat très excitant si cela devait arriver.

Cependant, rien ne garantit que Gaethje accepterait Hooker comme adversaire, même si ce combat a beaucoup de sens du point de vue du classement et du divertissement. Pour Gaethje, il a les yeux rivés sur un affrontement contre la superstar Conor McGregor ou sur un titre léger contre le vainqueur de l’UFC 249, Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson. Il n’y a donc aucune garantie que Gaethje accepterait un combat contre Hooker.

Dans le même temps, Gaethje n’a pas combattu depuis septembre dernier et à un moment donné, il devra se battre pour rester occupé. Un affrontement contre Hooker serait amusant pour les fans et pourrait facilement titrer une carte de nuit de combat. Si Gaethje croit vraiment qu’il est le concurrent n ° 1 à 155 livres, il devrait être capable de battre un gars comme Hooker et prouver au monde qu’il mérite d’obtenir une fissure au titre. Mais en fin de compte, cela dépendra de ce que l’UFC veut faire en ce qui concerne le matchmaking.

Êtes-vous prêt à voir Justin Gaethje combattre Dan Hooker?