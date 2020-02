Dan Hooker regarde Justin Gaethje après Paul Felder

Dan Hooker a une grande opportunité de décrocher le haut du classement des poids légers avec une victoire samedi.

Hooker (19-8 MMA, 9-4 UFC) fait la une de son premier événement UFC en affrontant Paul Felder à l’UFC sur ESPN + 26 dans son pays d’origine, la Nouvelle-Zélande.

Vainqueur de six de ses sept derniers matchs, dont cinq victoires à l’arrivée, Hooker a prouvé qu’il était un concurrent dangereux de 155 livres. Et avec une victoire sur son compatriote Felder léger (17-4 MMA, 9-4 UFC), le Kiwi a les yeux rivés sur un match qu’il sait livrer, contre le toujours match Justin Gaethje.

“Oui, entrer dans le top cinq, sur une séquence de trois victoires consécutives, présentera des opportunités assez incroyables”, a déclaré Hooker à MMA Junkie. «Ce combat de Gaethje, mon frère. Ce combat de Gaethje, c’est celui qui, lorsque vous en parlez pour combattre les fans, lorsque vous en parlez dans les discussions, c’est celui qui fait lever les cheveux sur vos bras. C’est un finisseur incroyable; Je suis un finisseur incroyable. Ce combat emballe et vend n’importe quelle arène dans n’importe quel type de monde que vous mettez. “

Mais avant que ses pensées ne se tournent vers un éventuel échec avec Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), Hooker doit d’abord faire face à son test le plus sévère à ce jour sous la forme du Felder, dur et dur. Mais “The Hangman” est en forme avant son combat, après avoir remporté une décision unanime contre Al Iaquinta à l’UFC 243, où il a mis en place une clinique frappante. Cette fois, il a deux tours supplémentaires à travailler, et il dit qu’il va profiter de l’occasion de présenter un spectacle pour ses compatriotes à la Spark Arena d’Auckland.

“Cinq rounds, je cherche un combat difficile, je cherche le combat le plus dur que j’aie jamais connu”, a déclaré Hooker. “J’ai l’impression que nous allons jeter du cuir pendant 25 minutes, et je ne peux pas attendre.”

