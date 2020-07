Dan Hooker semble « comme neuf » une semaine après la guerre avec Dustin Poirier

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le poids léger de l’UFC, Dan Hooker, a publié une photo de son visage une semaine après sa guerre du combat de l’année contre Dustin Poirier, ajoutant qu’il avait l’air « comme neuf ».

Hooker et Poirier ont jeté 25 minutes d’action à l’UFC sur ESPN 12 samedi soir dans l’un des meilleurs combats UFC de l’année, sinon tous les temps. Hooker et Poirier ont réussi à faire les cinq tours en dépit de tout jeter, y compris l’évier de la cuisine. Bien que les deux hommes aient survécu sans être finis, les deux hommes ont subi d’énormes dégâts dans le combat, y compris Poirier exhibant une cheville enflée et Hooker présentant de nombreuses coupures sur son visage.

Bien qu’il soit entré en guerre avec Poirier il y a à peine une semaine, Hooker se rétablit déjà rapidement. Dimanche, « Le Pendu » s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de son visage qui a connu une guérison incroyablement rapide une semaine seulement après le combat contre Poirier. Découvrez ce que Hooker a posté sur son Instagram ci-dessous.

Sept jours plus tard, comme neuf!

Bien que Hooker ait officiellement pris le L contre Poirier, son stock a sans doute augmenté après le combat en raison de son incroyable incroyable. Hooker a montré qu’il était un combattant d’élite en parvenant à mener Poirier au bord de la défaite, et bien qu’il ait fini par perdre le combat par décision, le fait qu’il ait pu presque devancer Poirier sur les cartes de score a montré qu’il appartenait au meilleurs combattants légers au monde.

Quelques jours après le combat avec Poirier, Hooker a parlé à Submission Radio et a dit qu’il était intéressé à combattre Tony Ferguson ou Charles Oliveira ensuite.

«Je pense à qui je veux combattre ensuite, et je pense que ce sera soit Tony, soit Oliveira. Je pense que l’un ou l’autre de ces combats est un autre événement majeur. Mais ensuite, Oliveira, il s’emballe en appelant Poirier et en appelant Conor (McGregor), et il tourne autour du pot, essayant de dire n’importe qui sauf moi ou Tony », a déclaré Hooker (via MMAjunkie.com).

« C’est un drôle de gars. Mais oui, je vais devoir attendre et voir, car évidemment, Tony a beaucoup plus de sens pour moi. Mais si je dois revenir en arrière et consolider ma place dans le top cinq, je suis heureux de le faire. Je veux juste me battre et je veux me battre avant la fin de l’année, et l’un ou l’autre de ces deux noms a du sens pour moi. »

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour Dan Hooker?