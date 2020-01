Dan Ige aime le rôle de gestionnaire MMA, rappelle “Je suis un combattant dur à cuire, aussi”

Dan Ige est certainement reconnaissant pour les connaissances qu’il acquiert en tant que membre de l’équipe de gestion de Dominance MMA, mais il ne se dérobe pas encore à sa mission principale.

“Je reste occupé”, a déclaré Ige au MMA Junkie. «Cela garde l’esprit vif. Ça me fait grandir. Je suis dans le match. Je suis dans les combats. Je suis entouré de champions. Je côtoie les meilleurs gars du monde et je reste occupé du côté des affaires. En même temps, je m’entraîne avec les meilleurs gars. Je me concentre.

“Je grandis avec le sport, mais je pense que c’est aussi pourquoi j’ai cette puce sur mon épaule quand je vais là-bas et que je me bats parce que bon, je ne suis pas seulement un manager. Je suis aussi un combattant dur à cuire. “

Ige a fait ses débuts à l’UFC en janvier 2018, mais a subi une perte de décision, un résultat frustrant pour quiconque espère réaliser son rêve de combat. Mais il a depuis rebondi de belle façon et a remporté quatre victoires consécutives dans l’octogone.

“Cette défaite m’a vraiment propulsé au niveau suivant, et je pense que je l’ai montré jusqu’à présent”, a déclaré Ige.

Mais la croissance d’Ige dans le sport ne s’est pas entièrement déroulée à l’intérieur de la cage. Il a également assumé un rôle de plus en plus significatif aux côtés d’Ali Abdelaziz de Dominance MMA, ce qui signifie qu’il aide à gérer plusieurs clients de haut niveau, notamment Khabib Nurmagomedov, champion de l’UFC, Kamaru Usman et Henry Cejudo, entre autres.

Ige a déclaré que l’accent constant mis sur le MMA l’a aidé à se développer dans tous les aspects de sa carrière professionnelle.

“Ce n’est pas un travail de 9 à 5”, a déclaré Ige. «Ce n’est pas votre travail typique. C’est un style de vie. Je dirais que c’est 24-7.

«Il y a des moments où je suis avec Ali, il y a des moments où je ne suis pas avec Ali, mais je fais toujours tout ce que je peux pour aider les combattants. Je suis moi-même un combattant et je sais que parfois je dois être égoïste, surtout au cours de ces dernières semaines où je prépare vraiment mon esprit et mon corps et je m’entraîne dur. Mais en même temps, je jongle toujours avec cette autre carrière, et je pense que cela ne m’a conduit qu’à un tout autre niveau. “

Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC) revient à l’action lors de l’UFC 248 samedi prochain au Toyota Center de Houston, où il affrontera son compatriote poids plume Mirsad Bektic (13-2 MMA, 6-2 UFC). Étudiant du jeu, Ige sait qu’il fait face à un concurrent très respecté qui représente un ennemi dangereux, même après quelques défaites récentes contre Josh Emmett et Darren Elkins.

“Je le regardais avant d’être à l’UFC”, a expliqué Ige. «C’est un gars qui a eu beaucoup de battage médiatique à venir, et les gens l’ont considéré comme peut-être un futur champion ou prétendant au titre.

«Il avait des fourches difficiles sur la route. Il a subi quelques défaites importantes contre Elkins et Josh Emmett, récemment, et c’est dur. Mais vous ne pouvez rien lui enlever. Il a perdu contre deux très bons gars, mais il est toujours un nom. Il est toujours un gars classé, et je pense que c’est mon temps, et j’ai l’élan nécessaire pour ce combat. J’ai tout à gagner. »

Une victoire sur une marchandise éprouvée comme Bektic serait certainement une grande étape pour Ige, une décision qu’un gestionnaire utiliserait probablement pour essayer de tirer parti de son client dans des scénarios avantageux. Pour éviter tout conflit d’intérêt potentiel, Ige laisse l’équipe de SuckerPunch Entertainment gérer sa négociation.

C’est probablement aussi bien. Après tout, Ige admet qu’il apprend le côté commercial des choses à un rythme rapide, mais il a toujours le cœur d’un combattant à la fin de la journée.

“Si (entremetteur UFC) Sean Shelby vient à moi et me propose un combat, je suis toujours un combattant”, a déclaré Ige. «Je vais prendre n’importe quel combat qui m’est proposé, mais je comprends la nécessité de prendre les bons combats au bon moment. Je comprends la négociation de contrats.

«J’ai vu les plus gros accords négociés, assis avec Ali pendant qu’il négocie l’accord de Khabib ou l’accord de Justin Gaethje ou l’accord de Frankie Edgar. Je suis là, et j’ai vu tout cela et j’absorbe tout cela, et j’ai l’impression que cela fait de moi un combattant plus intelligent. Mais à la fin de la journée, je suis toujours un combattant. J’aurai quelque chose en place pour moi quand j’aurai fini de me battre, mais en ce moment, je suis un combattant. “

Alors qu’Ige grimpe dans les rangs des poids plumes de l’UFC, il y a une chance qu’on lui demande de faire face à certains des gars qu’il assiste en tant que manager, y compris Zabit Magomedsharipov, Zubaira Tukhugov ou même Edgar, si “The Answer” restait à 145 livres. Ige a dit qu’il ferait de son mieux pour éviter une telle situation, à moins, bien sûr, qu’il n’y ait une ceinture sur la ligne. Ensuite, tous les paris sont désactivés.

“Je me battrai contre quiconque pour le titre”, a déclaré Ige. “Je combattrais mon propre père.

“Je me fiche de qui est devant moi. C’est une entreprise, en fin de compte. Ce n’est pas personnel avec ces gars-là. J’ai une excellente relation avec ces gars. Ce sont mes amis, mais je me battrais contre mon ami s’il y a une ceinture sur la ligne. S’il y a de l’argent en jeu, je me bats contre mon ami. Cela n’a pas d’importance. “

Mais tout cela en temps voulu. À l’heure actuelle, Ige sait qu’il a un vrai défi devant lui à l’UFC 247 – mais il y participe également avec la plus grande confiance.

“J’ai l’impression de me battre pour le respect depuis longtemps”, a déclaré Ige. «C’est ainsi que je me bats. Je veux aller là-bas et prouver un point. J’ai une puce sur l’épaule. Chaque combat pour moi est personnel. Je veux faire une déclaration et je veux montrer que j’appartiens et que je mérite d’être ici.

«J’ai une vision assez claire. Je suis sur une séquence de quatre victoires consécutives. J’ai évidemment un adversaire très coriace devant moi, mais je cherche à me battre trois fois cette année. Avant 2020, je veux en faire une séquence de sept victoires consécutives. Ce serait difficile à nier en tant que prétendant au titre. L’objectif est de se battre pour cette ceinture en 2021, mais c’est mon année.

«J’ai vraiment tellement grandi au cours de la dernière année. Je dois encore montrer même près de mon plein potentiel. Je grandis. Je m’améliore de jour en jour. J’ai une grande équipe autour de moi, et en 2021, j’imagine cette ceinture autour de ma taille. Ça peut être fait.”

