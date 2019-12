Dan Ige attend avec impatience le match contre Mirsad Bektic

LAS VEGAS – Dan Ige a eu le grand combat qu'il cherchait quand il a dessiné le poids plume Mirsad Bektic.

Ige affrontera Bektic en février à l'UFC 247 à Houston, cherchant à remporter cinq victoires consécutives dans un match qui, selon lui, apportera le meilleur de lui.

"D'après ce que j'ai vu, il était un espoir très bien noté à l'époque, et c'est un gars que les gens ont vu comme," Oh, ce gars pourrait probablement être un champion "", a déclaré Ige à MMA Junkie. "Comme son comportement et la façon dont il a combattu, et il l'apporte, et il a combattu de grands noms, une compétition de haut niveau. Il a été là-dedans avec les meilleurs, mais j'ai besoin de ce genre de combats pour faire ressortir le meilleur de moi, donc vous verrez un très bon Dan Ige (le) 8 février. "

Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC), qui vient de remporter une décision unanime sur Kevin Aguilar en juin, espérait concourir une fois de plus en 2019 sur la carte UFC 244 à Madison Square Garden, mais n'a finalement pas réussi avoir la chance.

Mais le 8 février, il dessine son test le plus difficile à ce jour sur papier, quand il affronte un poids plume chevronné à Bektic (13-2 MMA, 6-2 UFC), et Ige est prêt à montrer au monde qu'il peut concourir au plus haut niveau.

"Cela va être une année énorme pour moi", a déclaré Ige. «Il combat le 13e rang en ce moment, dans l'espoir d'obtenir une bonne victoire et de continuer à construire, à continuer à construire et à combattre les meilleurs du monde. Et je suis prêt à combattre les meilleurs du monde, parce que je sais que je suis le meilleur du monde, et je serai le meilleur du monde, surtout cette nuit du 8 février, car c'est tout ce qui compte. "

