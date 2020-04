Dan Ige discute de la gestion de la pandémie de COVID-19 en tant que combattant et manager

Crédit d’image: Instagram de Dan Ige (photographe non répertorié)

Avec la pandémie COVID-19 affectant le monde du sport dans son ensemble, les combattants, les managers et les entraîneurs du monde des sports de combat doivent s’adapter à ces moments difficiles. Pour un combattant de l’UFC, le poids plume Dan Ige, le fait de devoir s’adapter en tant que combattant n’en est qu’une partie, car il est également gestionnaire d’autres combattants de l’UFC.

Plus récemment, Ige a battu Mirsad Bektic à l’UFC 247 en février, ce qui a étendu sa séquence de victoires à cinq dans la division des poids plumes. Cette séquence a également propulsé Ige dans le top 15 du classement de sa division, et dans une interview exclusive avec BJPenn.com, “Dynamite Dan” a expliqué comment il se sent chanceux d’avoir réussi son combat avant la fin de la pandémie de COVID-19. .

“Pour être honnête, je suis très reconnaissant et reconnaissant d’avoir combattu, donc je suis bon pour un petit peu”, a déclaré Ige. «Mais mon plan à l’origine était d’obtenir au moins trois combats minimum, peut-être même quatre combats cette année. Je planifiais après ce dernier combat en février, je suis en quelque sorte retourné, réévalué avec mon équipe, j’étais en bonne santé, je me sentais bien, alors j’étais comme si nous pouvions revenir en arrière, ne pas laisser ce travail se perdre et garder le roulement à billes.

«Ça ne me ferait pas de mal de rester actif et de continuer à bâtir mon nom, ma séquence de victoires, donc je pensais que ce serait une bonne idée de revenir là-bas en mai, mais de toute évidence maintenant avec cette pandémie, il ne change rien », a ajouté Ige. «Je ne suis pas dans le gymnase car je m’entraînerais avec mon équipe, cela étant dit, je m’entraîne différemment. Je m’entraîne dans mon garage, je m’entraîne au parc, je garde mon esprit concentré et je garde mes objectifs concentrés sur une vue d’ensemble. Espérons que tout cela se passera bientôt et que nous pourrons tous reprendre notre vie normale, mais cela étant dit, je travaille toujours quoi qu’il arrive et je trouverai un moyen d’atteindre mes objectifs. »

Alors qu’il détourne son attention de lui-même depuis qu’il s’est récemment battu, Ige a également discuté de ce que cela signifie en tant que manager pour d’autres combattants pendant cette pandémie de COVID-19, soulignant que les conversations avec chaque combattant sont différentes.

“C’est un peu différent pour tout le monde, c’est différent pour les gens qui étaient déjà dans le camp avant que cela ne commence et qui comptent sur les combats, c’est ainsi qu’ils gagnent leur vie pour la plupart de ces combattants”, a-t-il déclaré.

Le poids moyen de l’UFC, Marvin Vettori, devait participer à l’UFC Londres le 21 mars jusqu’à l’annulation de l’événement en raison de la pandémie, mais comme Ige l’a dit à BJPenn.com, la situation était inquiétante pour Vettori.

“Marvin Vettori s’entraînait pour son combat à Londres et il s’est envolé pour Londres, était prêt à se battre, tout cela est arrivé, ils ont annulé le spectacle à Londres, ils [UFC] a déclaré qu’ils allaient se battre aux États-Unis, alors il est retourné aux États-Unis parce qu’il voulait toujours se battre », a déclaré Ige. «Il doit concourir, il doit prendre soin de sa famille. Ensuite, l’événement aux États-Unis a été reporté… et Cage Warriors a organisé un événement, et Marvin était prêt à rentrer à Londres pour continuer, juste pour subvenir aux besoins de sa famille. »

En ce qui concerne la réaction des combattants à la pandémie pendant leur entraînement, Ige admet que lorsqu’il est dans le camp, il ne se tient pas au courant de ce qui se passe parce qu’il se concentre sur la tâche à accomplir et subvient aux besoins de sa famille.

“En général, quand je suis dans le camp, je ne regarde pas les informations”, a-t-il déclaré. «Je n’ai aucune idée de ce qui se passe, je ne regarde pas d’autres sports parce que je suis au camp, je travaille, je moudris et puis j’ai encore mon autre travail dans lequel je dois faire beaucoup d’efforts .Je n’ai même pas le temps de savoir ce qui se passe dans le monde et c’est peut-être une chose égoïste parce que j’ai reçu des critiques, j’ai écrit quelque chose sur les combattants étant une race différente, et vous obtenez tellement de réactions de la part de gens qui ne comprennent tout simplement pas . Si vous les mettez à votre place, ils feraient n’importe quoi pour subvenir aux besoins de leur famille, même si cela se mettait en danger. C’est une situation difficile pour les combattants, nous ne sommes pas payés si nous ne nous battons pas. Ce n’est pas comme les autres sports où nous pouvons simplement nous asseoir sur le banc et attendre. »

Ayant à la fois les fonctions de combattant et de manager, Dan Ige fait face à plus de circonstances avec la pandémie de COVID-19 que la plupart, mais il semble tirer le meilleur parti de la situation à ma main.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.